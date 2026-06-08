Украина затрудняет снабжение оккупантов благодаря ударам по оперативному тылу России, - ISW

Украинские войска перекрывают российские логистические маршруты вдоль автомагистрали М-04 Изварино-Донецк-Днепр.

Удары средней дальности (middle strike), которые Украина наносит по логистическим маршрутам россиян на оккупированных территориях юга и востока Украины, продолжают нарушать российскую логистику, и эти оперативные последствия, вероятно, будут только усиливаться в ближайшее время. Такой прогноз озвучивает в своем отчете Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили о заявлении 3-го армейского корпуса Украины от 31 мая о том, что украинские войска перекрывают российскую логистику вдоль автомагистрали М-04 Изварино-Донецк-Днепр. Так, 31 мая 3-й армейский корпус сообщил, что украинские войска достигли огневого контроля с помощью беспилотников над оккупированными городами Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка и Кадиевка, которые расположены на автомагистрали М-04 или вблизи нее.

Отмечается, что М-04 является более важной наземной линией связи (НЛС) для российских войск, чем автомагистраль М-14 Ростовская область-Крым на юге Украины.

Видео дня

М-04 пролегает от Москвы до Ростова-на-Дону, российских черноморских портов и Кавказского региона и доставляет грузы в оккупированный Крым, на юг Украины, в Луганскую область (через Миллерово и Каменск-Шахтинский, Ростовская область) и в Донецкую область (через Новошахтинск, Ростовская область).

"Автомагистрали М-04 и М-14 связаны между собой, а украинские войска также наносят удары по участкам автомагистрали H-20, соединяющей М-04 с М-14 через Донецк. Поэтому украинские удары, вероятно, вызовут еще более глубокие каскадные последствия в оперативном тылу России в ближайшее время", - считают аналитики.

Оценка аналитиков ситуации на фронте

Как сообщал УНИАН, темпы российского наступления продолжают замедляться, а боевая эффективность оккупационных войск снижается.

В мае украинские Силы обороны вернули под свой контроль больше территорий, чем российская армия смогла захватить.

По данным украинского издания "Милитарный", которое ссылается на источники в Силах обороны, в течение мая украинские военные освободили или зачистили от российских подразделений около 250 квадратных километров территории. В то же время российские войска за этот период смогли захватить лишь около 130 квадратных километров.

Для сравнения, в апреле ситуация была иной: тогда украинские силы вернули контроль над примерно 80 квадратными километрами, тогда как россияне продвинулись на 150-160 квадратных километров.

Вас также могут заинтересовать новости: