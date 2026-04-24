США планируют пригласить Путина на саммит лидеров G20 в Майами, – WP

Соединенные Штаты Америки намерены пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит лидеров G20 в Майами. Мероприятие должно состояться в декабре на гольф-курорте американского лидера.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации, приглашение Путину еще не отправлено. Ранее Госдеп США отметил, что Трамп "четко дал понять, что Россия может участвовать во всех заседаниях "Большой двадцатки", поскольку США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита".

"На данный момент официальных приглашений не отправлялось, но Россия является членом "Большой двадцатки" и будет приглашена к участию в министерских встречах и саммите лидеров", – заявил высокопоставленный чиновник США, который провел брифинг для прессы на условиях анонимности.

Во время брифинга в Овальном кабинете сам Трамп сказал, что ему ничего не известно о приглашении Путина на саммит, однако он не будет против этого. В то же время он добавил, что сомневается, приедет ли правитель РФ, если его пригласят.

Ранее в Кремле сообщали, что российский диктатор все-таки получил приглашение на саммит в Майами, но пока не ясно, будет ли он на нем.

Отдельно издание отметило, что G-20 – это межправительственный форум, в который входят представители крупнейших экономик мира. Саммит, который проводится ежегодно, является возможностью для мировых лидеров обсудить насущные глобальные проблемы.

Россия не участвует в очных заседаниях с 2019 года. Сначала Москва не появлялась из-за пандемии коронавируса, а впоследствии – из-за вторжения в Украину в 2022 году и ордера Международного уголовного суда, выданного на арест Путина.

Предшественник Трампа Джо Байден в 2022 году заявлял, что готов поддержать исключение России из состава "Большой двадцатки". Украина же не является членом G-20, хотя участвовала в некоторых встречах в качестве гостя.

На прошлой неделе Министерство финансов США продлило еще на 30 дней действие санкционного исключения, которое позволяет странам покупать российскую нефть. Изначально исключение было введено из-за блокирования Ормузского пролива, но срок его действия истек.

В США обещали, что не будут продлевать эту лицензию, однако впоследствии приняли противоположное решение. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что действие санкционного исключения продлили по просьбе "бедных стран".

