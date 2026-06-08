От Норвегии до Албании: 13 лучших секретных мест для отдыха в Европе этим летом

В Европе есть еще немало неизведанных мест, способных удивить даже бывалого туриста.

На фоне недовольства местны жителей из-за чрезмерного туризма в некоторых самых популярных городах Европы, а также из-за адской летней жары в южных регионах, туристы начинают искать альтернативные места для отдыха – где поменше людей и не так жарко.

Тем временем, эксперты крупнейшего в мире издательства о путешествиях Lonely Planet составили список из 13 лучших секретных мест для летнего отдыха в Европе.

"Лето в Европе – это невероятное время, будь то наслаждение коктейлем на оживленной площади эпохи Возрождения или купание в глубоких синих водах средиземноморского пляжа. Но с ростом числа отдыхающих некоторые из лучших мест Европы могут быть переполнены в разгар летнего сезона", – констатируют эксперты, при этом добавляя, что это не должно отпугивать туристов от столь желанного летнего отпуска в этом году, поскольку на самом деле на континенте еще достаточно малоизведанных прекрасных мест.

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По их словам, лучшие секретные места для летнего отдыха в Европе охватывают все: от испанских винодельческих регионов до пляжей Балтийского моря, от арктической Норвегии до Албанской Ривьеры.

13 лучших секретных мест для летнего отдыха в Европе в 2026 году

Альта-Бадиа, Италия: для спокойного отдыха в горах, с акцентом на еду. Минью, Португалия: для незабываемого гастрономического приключения. Ла-Риоха, Испания: для спокойного исследования виноградников. Полуостров Пелион, Греция: для менее людного греческого отдыха. Пик дю Миди, Франция: для наблюдения за звездами. Центральная Австрия: для уединенного спа-отдыха. Балтийское побережье, Латвия: для любования пейзажами на пустынных пляжах. Шпицберген, Норвегия: для незабываемых встреч с дикой природой. Албанская Ривьера: для недооцененного пляжного отдыха. Стокгольмский архипелаг, Швеция: для успокаивающего сити-брейка. Кардиган-Бей, Уэльс: для изучения морской фауны и спокойного времяпрепровождения. Антверпен, Бельгия: для культурного отдыха в городе вдали от толп. Юлианские Альпы, Словения: для отдыха на природе в тишине и покое.

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