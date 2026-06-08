От Норвегии до Албании: 13 лучших секретных мест для отдыха в Европе этим летом

На фоне недовольства местны жителей из-за чрезмерного туризма в некоторых самых популярных городах Европы, а также из-за адской летней жары в южных регионах, туристы начинают искать альтернативные места для отдыха – где поменше людей и не так жарко.
Тем временем, эксперты крупнейшего в мире издательства о путешествиях Lonely Planet составили список из 13 лучших секретных мест для летнего отдыха в Европе.
"Лето в Европе – это невероятное время, будь то наслаждение коктейлем на оживленной площади эпохи Возрождения или купание в глубоких синих водах средиземноморского пляжа. Но с ростом числа отдыхающих некоторые из лучших мест Европы могут быть переполнены в разгар летнего сезона", – констатируют эксперты, при этом добавляя, что это не должно отпугивать туристов от столь желанного летнего отпуска в этом году, поскольку на самом деле на континенте еще достаточно малоизведанных прекрасных мест.
По их словам, лучшие секретные места для летнего отдыха в Европе охватывают все: от испанских винодельческих регионов до пляжей Балтийского моря, от арктической Норвегии до Албанской Ривьеры.
13 лучших секретных мест для летнего отдыха в Европе в 2026 году
- Альта-Бадиа, Италия: для спокойного отдыха в горах, с акцентом на еду.
- Минью, Португалия: для незабываемого гастрономического приключения.
- Ла-Риоха, Испания: для спокойного исследования виноградников.
- Полуостров Пелион, Греция: для менее людного греческого отдыха.
- Пик дю Миди, Франция: для наблюдения за звездами.
- Центральная Австрия: для уединенного спа-отдыха.
- Балтийское побережье, Латвия: для любования пейзажами на пустынных пляжах.
- Шпицберген, Норвегия: для незабываемых встреч с дикой природой.
- Албанская Ривьера: для недооцененного пляжного отдыха.
- Стокгольмский архипелаг, Швеция: для успокаивающего сити-брейка.
- Кардиган-Бей, Уэльс: для изучения морской фауны и спокойного времяпрепровождения.
- Антверпен, Бельгия: для культурного отдыха в городе вдали от толп.
- Юлианские Альпы, Словения: для отдыха на природе в тишине и покое.
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