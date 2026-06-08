Мощное землетрясение потрясло Филиппины: много жертв, возможно цунами (видео)

У берегов филиппинского острова Минданао произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. По предварительным данным, погибли не менее 15 человек.

Утром 8 июня у южного побережья филиппинского острова Минданао произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

Как сообщает Reuters, эпицентр находился примерно в 20 километрах от провинции Саранггани. Подземные толчки ощущались в десятках населённых пунктов Филиппин, а также на территории Индонезии.

По предварительным данным, погибли не менее 15 человек, ещё 129 получили ранения. Большинство пострадавших получили травмы из-за обрушения конструкций и падающих обломков. Власти продолжают оценивать масштабы разрушений.

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После землетрясения предупреждения о возможном цунами были объявлены на юге Филиппин, в северной части Индонезии и в малайзийском штате Сабах. В некоторых районах Индонезии зафиксировали волны высотой до 75 сантиметров, из-за чего жителей прибрежных районов эвакуировали на возвышенности. Позже угрозу для большинства регионов снизили.

Президент Филиппин распорядился немедленно начать ликвидацию последствий стихийного бедствия. Государственные службы готовят центры временного размещения, гуманитарную помощь и спасательные подразделения.

В городе Генерал-Сантос обрушилось здание, в котором находился ресторан быстрого питания. Один из местных госпиталей был эвакуирован из-за трещин в конструкции. Также частично разрушилось здание университета Нотр-Дам-де-Дадиангас, однако в момент происшествия внутри никого не было.

Филиппинские сейсмологи сообщили как минимум о девяти сильных афтершоках, самый мощный из которых достиг магнитуды 6,7. Спасатели и военные продолжают работать в пострадавших районах.

Землетрясение на Филиппинах - что важно знать

Филиппины входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо – один из самых сейсмически активных регионов мира, где ежегодно происходят сотни землетрясений различной силы.

В октябре прошлого года Филиппины также сотрясло мощное землетрясение. Тогда подземные толчки магнитудой 7,4 длились около 30-40 секунд и наделали немало бед. А двумя неделями раньше страна пережила самое разрушительное землетрясение за более чем десятилетие, в результате которого погибли 74 человека на острове Себу.

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