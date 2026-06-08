Украинцы массово бросились скупать евро: аналитик озвучил причины

Чистая покупка долларов в мае упала до минимума за 10 месяцев.

Украинцы в мае увеличили покупку евровалюты. Спрос подпитывается периодом отпусков и плановыми поездками в Европу, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

"Накануне лета и отпусков, плановых поездок в Европу, а также позиции НБУ по поддержке евро усиливается интерес украинцев к единой европейской валюте", – говорится в посте эксперта.

По его словам, чистая покупка долларов в мае упала до 62,3 млн долл., что стало минимумом за 10 месяцев. Чистая покупка евро в мае, напротив, выросла – до 225 млн долл. в эквиваленте.

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В то же время наличные операции с валютой на 70,5% приходятся на доллар и лишь 26% – на евро. Соответственно, на другие валюты приходится лишь 3,5% наличных операций – это преимущественно злотый, лей (валюты соседей Украины, которые фактически обеспечивают приграничные операции).

"С начала 2025 года украинцы купили наличных евро на 1,48 млрд долл. больше, чем продали. А долларов – на 1,48 млрд долл. больше. Всего за 4 месяца чистая покупка наличной валюты составила 2,931 млрд долл.", – подытожил аналитик.

Курс валют – последние новости

8 июня доллар удерживался вблизи двухмесячного максимума после отчета по занятости в США. Евро же по отношению к американской валюте опустился до самого низкого уровня за два месяца – 1,1507 долл.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на следующей неделе на наличном рынке курс доллара ожидается в диапазоне 44,1–44,6 гривни за доллар. Евро же будет колебаться в пределах 51-52,5 грн.

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