Большинство украинцев поддерживают прекращение огня, но есть условие, - опрос

Украинцев спросили, какие варианты прекращения огня они поддерживают.

61% опрошенных граждан Украины готовы поддержать прекращение огня в войне с Россией, если вблизи линии фронта будут размещены войска европейских стран. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, проведенного в период с 7 мая по 3 июня 2026 года.

В частности, социологи выясняли отношение украинцев к прекращению огня по нынешней линии фронта.

"Мы подготовили 4 сценария прекращения огня, и респонденту зачитывался только 1 случайно выбранный сценарий. Каждый сценарий предполагал прекращение огня именно на текущей линии фронта и то, что Россия фактически сохраняет контроль над оккупированными территориями, однако – без официального признания (поскольку, как мы видели в наших опросах, это существенная "красная линия")", – говорится в пояснении к исследованию.

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Как показывает опрос, наибольшей поддержкой пользуется вариант, согласно которому в Украине близко к фронту размещаются войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения будут отражать нападение.

Так, в таком случае 61% готовы будут одобрить прекращение огня за линией фронта. Категорически отвергают – 33%. Еще 6% не смогли ответить.

Сценарий размещения европейских войск вдали от фронта

При этом, если в Украине вдали от фронта будут размещены войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения не будут участвовать в боях, то в таком случае 42% готовы будут одобрить прекращение огня за линией фронта. Категорически отвергают такое предложение 49%. Еще 10% не смогли ответить.

Сценарий отсутствия гарантий безопасности и войска стран Европы не будут размещаться

Также, если Украина не получит гарантий безопасности и не будет значительных поставок денег и оружия, то 61% категорически отвергнут такое предложение о перемирии по нынешней линии фронта. Готовы будут его одобрить – 32% (преимущественно неохотно).

Сценарий получения Украиной больших объемов денег и всего оружия

В то же время, в случае, если гарантии безопасности будут предоставлены в форме поставок в больших объемах денег и оружия, то 53% будут готовы одобрить прекращение огня по нынешней линии фронта. Категорически отвергают такой сценарий – 37%. В этом случае уже существенно больше тех, кто готов одобрить такой вариант (чем тех, кто категорически отвергает).

Вывод

Как подчеркивает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, украинцы хотят мира и открыты к переговорам и болезненным компромиссам.

"Однако украинцы категорически отвергают капитуляцию и мир "на любых условиях". Давить нужно не на Украину, а на Россию. Борьба продолжается, и украинцы решительно настроены на успех", – подчеркнул Грушецкий.

Методология исследования

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Было опрошено 2007 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 2000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 2,8%. В то же время в рамках опроса по вопросу прекращения огня по нынешней линии фронта проводился эксперимент: респонденты были случайным образом распределены на 4 подвыборки, и каждой зачитывался отдельный сценарий прекращения огня. На каждый из 4-х сценариев отвечало около 500 респондентов. Погрешность для такой выборки составляет 5,8%.

Иностранный контингент войск в Украине

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отмечает, что Украина во время переговоров с ведущими союзниками отстаивает позицию, что контингент иностранных войск, который должен стать одной из будущих гарантий безопасности для нашего государства, был готов воевать в случае повторения российской агрессии. В то же время, Украина сейчас больше работает с США по вопросу возможности размещения иностранного контингента.

Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает позицию размещения контингента иностранных войск на линии фронта.

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