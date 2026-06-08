49-летний украинский певец откровенно рассказал о жизни с мамой

С 2022 года EL Кравчук живет с близким человеком под одной крышей.

Известный украинский певец и звезда конца 90-х годов EL Кравчук откровенно рассказал о жизни со своей мамой.

Ранее артист отмечал, что они живут вместе из-за того, что близкому человеку нужна была его поддержка. Он не хотел оставлять ее одну после тяжелой утраты – смерти отца в 2022 году.

"Ей 86 лет. Я должен уже быть ей помощником, опорой. Быть рядом. Сложно, когда 60 лет люди были вместе, а теперь ей приходится быть одной. Но ведь я есть, и есть любовь, а это очень здорово. У нее очень классный характер", – отметил исполнитель хита "Ла-Бу-Бу-Бу" в программе "Сніданок з 1+1".

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Он также добавил, что у них с мамой дружеские отношения. Поэтому под одной крышей им живется комфортно.

"У нас связи не нарушались никогда. Пожалуй, только чуть-чуть в самом начале моей карьеры, когда я был очень самостоятельным. Я хотел быть самостоятельным. И эта моя самостоятельность, она была просто на лбу написана. Я хочу все делать сам, но я всегда чувствовал поддержку, и мама всегда была моей подругой, хотя она родила меня очень поздно – около 40", – подчеркнул EL Кравчук.

Напомним, ранее певец EL Кравчук впервые рассказал о конфликте с лидером группы "Танок на майдане Конго" Олегом "Фаготом" Михайлютой.

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