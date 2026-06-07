Чтобы грызуны сами ушли с вашего участка, используйте один неприятный для них запах.

Грызуны могут представлять серьезную опасность участку. Они не только съедают растения и припасы, но также переносят много болезней. Ранее мы рассказывали, как избавиться от мышей в доме и на огороде. Однако крысы гораздо умнее и хитрее, так что на них эти методы могут не сработать.

Но даже таких смышлёных вредителей можно прогнать из участка без больших усилий. Мы разобрались, что самое эффективное от крыс предлагают народные средства - вариантов есть несколько.

Что сделать, чтобы крысы ушли с участка

О народных методах отпугивания крыс рассказало издание Martha Stewart. Перед тем, как начинать борьбу, специалисты советуют убрать участок и лишить грызунов источников пищи. Если этого не сделать, то даже в случае успешной обработки животные вернутся.

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Поэтому прежде всего нужно убрать с земли упавшие плоды, закрыть крышкой компостную яму, пересыпать зерно из тканевых мешков в железные бочки. Также важно поддерживать участок в чистоте, не допуская скопления мусора и протечек труб. Иногда даже один этот шаг поможет избавиться от вредителей: крысы уйдут сами в другое место, если здесь им нечего есть и пить.

Чтобы крысы физически не могли проникнуть в сад или огород, устанавливают сетки от грызунов. Конечно, огородить весь участок таким образом не получится, но можно по крайней мере защитить самые ценные растения. Сетку закапывают под клумбу, газон или овощные сетки, чтобы сделать естественный барьер. Если вредители грызут деревья, то преграду оборачивают вокруг ствола.

Ещё один метод, как избавиться от крыс, известен людям много тысяч лет - нужно завести дома их естественных врагов. С этим хорошо справляются коты, но если у вас нет питомца или он не хочет ловить крыс, то есть ещё один претендент. Эксперты советуют привлечь сов на участок - это мастера в охоте на грызунов. Чтобы пернатые поселились в саду, выберите старое высокое дерево и повесьте домик для сов на высоте 6-10 метров. Совятник можно сделать своими руками или купить готовый. На дно положите 5 сантиметров травы и опилок.

Если нет времени ждать, пока птицы обживутся во дворе, можно поставить на видном месте чучело совы. Оно будет отпугивать грызунов одним внешним видом.

Как избавиться от крыс народными средствами

Среди народных методов отпугивания эффективным считается способ с запахами. Крысы имеют развитый нюх и могут уйти с участка, если там будет неприятно пахнуть.

Хорошо в борьбе с вредителями помогает мята - запах, что крысы ненавидят больше всего. Смочите ватные диски в мятном экстракте и разложите по периметру двора. Это быстрый и экологический метод, который не вредит другим животным. Однако запах может испаряться за несколько дней, поэтому вату нужно обновлять.

Также для изгнания вредителей можно посадить на участке ароматные травы. В список того, чего очень сильно боятся крысы, входит уже упомянутая мята, а также лаванда, чеснок, полынь, пижма и бархатцы. Посейте растения сплошным рядом возле самых ценных растений, чтобы сделать естественный барьер от грызунов.

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