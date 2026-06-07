Вернуть микроволновке свежесть можно всего за три простых шага.

Даже одна неудачная готовка в микроволновке может оставить стойкий запах гари. Он быстро распространяется и впитывается в поверхность прибора, что может испортить дальнейшее впечатление от использования. Рассмотрим, чем убрать запах с микроволновки быстрее и эффективнее всего.

Как убрать запах гари из микроволновки - лучшее средство

Первым шагом всегда должна быть хорошая вентиляция: откройте дверцу прибора и окна в комнате и оставьте ее так хотя бы на несколько часов. Также рядом можно поставить миску с содой, поскольку она частично впитывает неприятные ароматы.

Впрочем, так как убрать запах из микроволновки таким методом забирает много времени, после проветривания следует приступить к следующему этапу.

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Для этого лучше использовать смесь воды, уксуса и нескольких ломтиков лимона в подходящей для микроволновки емкости. Ее нужно будет нагреть около пяти минут, после чего оставить внутри еще примерно на 10 минут с закрытой дверцей.

Такой способ весьма эффективен - уксус устраняет запах гари, а лимон придает более свежий аромат. Так что если вы не знаете, как вывести запах гари с микроволновки, можно остановиться на этих двух ингредиентах и просто повторять процедуру, пока гарь не выветрится полностью.

После этого необходимо тщательно очистить внутренние поверхности: аккуратно уберите емкость и протрите стенки мягкой губкой или тканью с добавлением воды и моющего средства.

Затем удалите остатки моющего раствора влажной салфеткой и насухо вытрите поверхность. Для лучшего результата желательно снова оставить дверцу открытой на несколько часов или на ночь для проветривания.

Как убрать запах горелого из микроволновки - другие советы

Так как убрать запах с микроволновки порой бывает трудно, данный метод не всегда дает идеальный результат. В таком случае можно разогреть стакан чистой воды в течение 3–5 минут, чтобы размягчить остатки загрязнений, и оставить пар внутри еще на 10–15 минут. Затем снимите вращающийся поддон и отмойте его отдельно.

Для устранения особенно стойких запахов можно использовать дополнительное средство: в распылитель налейте воду, добавьте немного моющего средства и несколько капель эфирного масла (например, ванили, апельсина или эвкалипта).

Обработайте этим раствором внутренние поверхности, а затем для закрепления эффекта оставьте внутри миску с кофейной гущей, содой или ломтиками лимона на ночь.

Такие методы помогают не только в том, как убрать запах гари с микроволновки, но и в целом хорошо освежают прибор, возвращая ему магазинную чистоту.

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