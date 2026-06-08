В Крыму остановили движение всех пассажирских поездов после атаки дронов

Дрон ударил по поезду Москва – Симферополь.

Во временно оккупированном Крыму приостановили движение всех пассажирских поездов. Причиной стал удар дрона по локомотиву пассажирского поезда Москва – Симферополь.

Глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ударил по тепловозу. По предварительным данным, машинист был ранен, а его помощник погиб. Среди пассажиров пострадавших нет.

По данным тг-канала "Крымский ветер", поезд был атакован в поселке Октябрьское.

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В настоящее время движение поездов приостановлено, пассажиров доставляют на автобусах.

Напомним, ночью в Новороссийске сообщали о более 50 ударах дронов, возник пожар на территории нефтебазы "Грушовая". Это одна из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Согласно открытым данным, площадь промышленной площадки – около 212–213 га. На территории размещены десятки резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общим объемом свыше 1,2 млн м³.

ВСУ наносят удары по Крыму

Напомним, 3-й отдельный полк Сил спецопераций ВСУ имени князя Святослава Храброго сообщил, что украинские дроны взяли под фактический огневой контроль важный логистический маршрут оккупантов на оккупированном юге. В частности – дорогу из Мелитополя в Крым. Согласно сообщению, дроны подразделения ССО уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь – Чонгар. Это приводит к затруднению логистики в части снабжения армии РФ и топлива на полуостров.

Добавим, что после атаки украинских беспилотников по мосту в районе Чонгара, российские оккупанты закрыли расположенный там пункт пропуска и направляют весь транспорт по объездной дороге.

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