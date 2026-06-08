Дизель по 95 гривень: эксперт предупредил о новой волне подорожания топлива на АЗС

Дмитрий Леушкин заявил, что трейдеры и спекулянты не упустят свой шанс.

Прыжок цен на топливо обязательно произойдет ближе к началу осени, при этом дизель может стоить 90-95 гривень за литр. Об этом в эфире Новини.live сообщил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

"Нас все равно ждет кризис ближе к августу, к сентябрю. Если не будет окончательно решен вопрос с Ормузским проливом, то мировые резервы уже не будут покрывать тот дефицит, который сейчас возникает", – говорит эксперт.

По его словам, на вызванный войной президента США Дональда Трампа против Ирана дефицит энергоносителей в мире в конце лета – начале осени наложатся усугубляющие факторы.

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"Это означает возвращение к тем ценам, которые мы уже видели: 90–95 гривень за дизель, если вернется очень жесткий сценарий. Все к этому идет. В августе-октябре будут выборы, и исчерпание резервов, и уборка урожая. Поэтому и трейдеры, и спекулянты – они этот шанс не упустят", – уверен Леушкин.

Что касается прогноза цен на ближайшее время, то пока стоимость топлива будет держаться на умеренном уровне.

"Украинский рынок связан с европейским. Все, что происходит на мировом рынке, также имеет быстрые последствия и для украинского. Цена проецируется, и в течение дня-двух у нас уже меняются оптовые цены – а через неделю-две меняется розничная. Если в конце предыдущей недели мы видели стремительное снижение цены на новостях с Ближнего Востока – нефть упала до 92,2 доллара в пятницу. То сегодня мы видим скачок цены, связанный с конфликтом Израиль-Иран – и уже реагируют оптовые игроки. Такие ценовые качели", – объясняет специалист.

Леушкин резюмирует, что тренд на снижение цены будет наблюдаться на текущей неделе, но не такими быстрыми темпами, как прогнозировалось ранее.

Цены на нефть и топливо – последние новости

8 июня цены на нефть марки Brent подскочили более чем на 3 доллара за баррель – до 97,35 доллара. Нефтью другой ходовой марки WTI торговали по 94,41 доллара за баррель.

5 июня эксперты прогнозировали, что в Украине дизельное топливо подешевеет до 82-85 гривень за литр, а бензин потеряет 3 гривни от своей стоимости.

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