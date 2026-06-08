Украинцев ждут новые рекорды от доллара: аналитик рассказал, когда рост остановится

Эксперт не исключает роста спроса населения на доллар из-за его укрепления на мировом рынке.

Курс доллара в Украине на этой неделе может продолжить рост на фоне укрепления американской валюты на мировых рынках, тогда как евро рискует оказаться под давлением после резкого падения по отношению к доллару. По базовому сценарию, наличный доллар будет находиться в пределах 44,25–44,75 грн, а наличный евро – 51,25–51,75 грн.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что в начале июня активность на валютном рынке традиционно снизилась из-за сезонного замедления деловой активности. В то же время на межбанковском рынке возник значительный дефицит валюты, поскольку продавцы сократили ее предложение.

"Продавцы сократили продажи валюты, что подняло дефицит до максимума за шесть месяцев. А вот НБУ сократил интервенции, чем фактически поддержал ослабление гривни", – отметил эксперт.

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Шевчишин подчеркнул, что основными факторами для курса доллара остаются его глобальное укрепление и внутренняя переориентация украинцев на евро.

На прошлой неделе евро на мировом рынке подешевел по отношению к доллару на 0,9% и опустился до семинедельного минимума. Наибольшее падение произошло в конце недели, поэтому украинский рынок еще не успел полностью отреагировать на эти изменения.

В то же время по итогам недели гривня ослабла как к доллару, так и к евро. Официальный курс доллара вырос на 0,2% – до 44,36 грн, а наличный – до 44,40 грн. Официальный курс евро поднялся на 0,4% – до 51,63 грн, тогда как наличный оставался вблизи 51,90 грн.

Аналитик считает, что уже с понедельника украинский валютный рынок начнет учитывать падение евро и дальнейшее укрепление доллара на мировых площадках.

"С понедельника весьма вероятно давление на евро, масштаб которого будет зависеть от воли НБУ. А доллар, наоборот, будет продолжать рост. Остановку ожидаем в среду, в ожидании данных по инфляции США и пресс-конференции ЕЦБ", – отметил он.

Шевчишин также не исключает роста спроса населения на доллар из-за его укрепления в мире. В то же время сдерживающими факторами остаются ограниченная гривневая ликвидность и ожидание поступления международной финансовой помощи.

По его мнению, Нацбанк может выбрать один из двух сценариев: либо удерживать курс евро вблизи нынешних уровней, что потенциально подтолкнет доллар к отметке 45 гривень, либо одновременно допустить снижение курса евро и дальнейшее укрепление доллара. Именно второй вариант аналитик считает более вероятным.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 8 июня остался на прежнем уровне и составляет 44,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,20 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,72 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

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