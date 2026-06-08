'Ого, как похудел': Иво Бобул удивил сеть своим новым видом (фото)

Поклонники отметили, что артист отлично выглядит сейчас.

Известный украинский певец Иво Бобул удивил изменениями, в частности, кардинальным похудением.

72-летний артист на днях побывал в одном из отелей в Черновцах. Администрация решила сделать фото звездного гостя и опубликовать его в своем Instagram.

"Рады принимать Народного артиста Украины – Иво Бобула, именно в его именном номере", – подписали кадр сотрудники отеля.

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Реакция сети

Пользователи начали активно комментировать снимок и отметили, что Иво Васильевич заметно похудел:

"О, Иво так хорошо похудел или это такой ракурс? А может, Оземпик?"

"Ого, как похудел"

"Что-то Бобул заметно похудел"

"Выглядит великолепно".

К слову, сам артист пока официально не комментирует причину своего похудения и, сколько килограммов удалось сбросить.

Напомним, ранее Иво Бобул впервые рассказал, как россияне сожгли его дом в Крыму. Артист пытался спасти жилье через знакомых, однако не получилось.

"Сожгли... У меня там один таксист был знакомый, и он проезжал мимо, сфотографировал это. Пылало все", - рассказал певец.

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