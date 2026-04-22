Зеленский прокомментировал слухи о 'Донниленде' на Донбассе

При участии президента Украины в переговорах не используется никаких других формулировок, кроме того, что Донецкая и Луганская области – это украинские земли.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения в СМИ о том, что якобы участники переговоров от Украины предлагают назвать неоккупированную часть Донецкой области "Доннилендом" в честь президента США Дональда Трампа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"Во время моих переговоров других терминов, кроме Донецкой области, Луганской области, нашего Донбасса, территории Украины, – других терминов нет. Соответственно, есть документы, в которых все это указано", – подчеркнул Зеленский.

При этом, как сообщил Зеленский, что касается других названий, он не может комментировать какие-либо диалоги различного характера между сторонами.

"На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область и Луганская область оставались украинской землей. И так оно и есть. Чтобы не было "Путинленда". Вот это, мне кажется, самое главное", – отметил Зеленский.

Что этому предшествовало

По данным издания The New York Times, украинские чиновники якобы предлагали назвать неоккупированную часть Донбасса в честь президента США Дональда Трампа – "Донниленд". Это якобы было озвучено во время переговоров о завершении российско-украинской войны. Видимо, таким образом хотели перетянуть Трампа на украинскую сторону, чтобы он не давил на Киев и не требовал сдать этот "Донниленд" россиянам.

