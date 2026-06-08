Израиль оснастит вертолеты и истребители боевыми лазерами

Первые лазерные системы планируется установить на вертолетах уже в течение двух лет, а к концу десятилетия новейшее оружие будет интегрировано на истребители.

Израильские военные планируют уже в ближайшие годы оснастить вертолеты лазерным оружием, а к концу десятилетия интегрировать такие системы на истребители. В ВВС страны убеждены, что новая технология может изменить правила воздушного боя так же, как в свое время это сделал "Железный купол", пишет Ziare.com.

Военно-воздушные силы Израиля объявили о намерении интегрировать боевые лазеры на авиационные платформы, включая вертолеты и истребители. Проект станет следующим этапом развития израильской системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

По информации военных, первые лазерные комплексы должны появиться на вертолетах в течение ближайших двух лет, а во второй половине десятилетия технологию адаптируют для боевых самолетов.

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Командир эскадрильи F-15, известный как полковник М., заявил, что технология уже вышла за пределы экспериментальных испытаний:

"Мы внедрили лазерные технологии в авиацию – как на вертолеты, так и на истребители. Это не научная фантастика. Через несколько лет истребители будут нести лазеры как для оборонительных, так и для наступательных задач".

По его словам, новые системы позволят не только перехватывать воздушные угрозы, но и выполнять ударные миссии.

Аналог эффекта "Железного купола"

В ВВС Израиля считают, что появление воздушных лазеров может стать таким же технологическим прорывом, как и создание системы ПВО "Железный купол".

"Это изменит правила игры, подобно тому, как "Железный купол" трансформировал противовоздушную оборону", – заявил полковник.

Ожидается, что лазерные системы смогут эффективно уничтожать ракеты, минометные боеприпасы и беспилотники без использования дорогостоящих ракет-перехватчиков.

Сначала вертолеты, затем истребители

Реализация программы будет проходить в два этапа. Первым станет оснащение боевых вертолетов, после чего начнется адаптация технологии для истребителей.

Параллельно Израиль продолжает разработку наземной лазерной системы "Железный луч", которая предназначена для борьбы с ракетами, минами и дронами с помощью мощного лазерного луча.

Одним из главных преимуществ нового оружия считается значительно более низкая стоимость перехвата целей по сравнению с традиционными средствами противовоздушной обороны. Военные надеются, что сочетание лазерных и ракетных систем позволит создать многоуровневую защиту от современных воздушных угроз.

Новости мира вооружений – интересное из Израиля

Как сообщал УНИАН, Израиль планирует модернизировать истребители F-35I "Adir", что позволит увеличить их дальность полета. Самолеты могут получить внешние топливные баки.

Сейчас максимальная дальность полета F-35I составляет 1900 км. Эксперты считают, что после установки внешних топливных баков этот показатель может увеличиться до 2100 км.

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