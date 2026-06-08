Ущерб на миллионы: россияне нанесли удар по депо 'Новой почты' и 'Укрпочты' в Харькове

Компании пообещали возместить клиентам стоимость уничтоженных посылок.

Сегодня ночью в результате обстрела Харькова россияне повредили депо "Новой почты", а также хаб "Укрпочты". Об этом сообщили пресс-служба "Новой почты" и гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Вражеский БПЛА попал в крышу нашего депо, в результате чего возник пожар и произошло частичное обрушение конструкций. Сотрудники не пострадали, поскольку депо на момент атаки не работало", – сообщили в "Новой почте".

Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. Из-за повреждения крыши, сильного задымления и риска обвалов доступ к складскому помещению остается ограниченным.

По предварительной информации, в помещении на момент попадания находилось 363 отправления общей стоимостью около 1 млн грн. Сообщается, что оператор компенсирует клиентам заявленную стоимость поврежденных отправлений и сообщит детали возмещения.

В то же время Смилянский отметил, что шахед попал в хаб "Укрпочты", частично уничтожив его, при этом сотрудники живы.

"Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову. Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, мы обязательно все компенсируем. В течение дня я предоставлю более подробную информацию", – написал гендиректор компании.

Война России против Украины – последние новости

3 июня российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего восемь человек получили ранения. В частности, крупный пожар вспыхнул на складах торговой сети АТБ. Также был поврежден инновационный терминал "Новой почты"

8 июня российская оккупационная армия утром нанесла по Одессе удар с помощью дронов, в результате чего произошло попадание в остановку общественного транспорта в Киевском районе, ранения получили три человека.

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