Искусственный интеллект создал вакцину, её протестировали на людях и вот что вышло

Речь идет об универсальной вакцине против целой группы коронавирусов.

Универсальная вакцина против коронавирусов, разработанная учеными Кембриджского университета и британской биотехнологической компании DIOSynVax, успешно прошла первое клиническое испытание с участием людей. Как пишет научный вестник ScienceDaily, препарат продемонстрировал безопасность и не вызвал серьезных побочных эффектов в исследовании с участием 39 здоровых добровольцев.

Особенностью новой вакцины является то, что она не нацелена на отдельный штамм вируса. Вместо этого разработка призвана обеспечить защиту от широкой группы коронавирусов Sarbeco, к которой относятся SARS-CoV-2, возбудитель пандемии COVID-19, вирус SARS и ряд родственных коронавирусов летучих мышей, которые потенциально могут передаваться людям в будущем.

В публикации отмечается, что вакцина вызвала иммунный ответ не только против SARS-CoV-2 и SARS, но и против родственных вирусов летучих мышей, которые пока не заражали людей. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Infection.

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Еще одна интересная особенность этой вакцины заключается в том, что при ее разработке использовали искусственный интеллект и машинное обучение, которые помогли создать так называемый "суперантиген" – компонент, обучающий иммунную систему распознавать широкий спектр вирусов. Это первый случай, когда вакцину, созданную с помощью ИИ, успешно протестировали на людях.

Предварительные испытания на животных уже показали способность вакцины формировать мощный иммунный ответ против различных коронавирусов. В то же время до широкого применения препарата еще далеко: впереди более масштабное исследование второй фазы, которое должно подтвердить эффективность иммунной защиты на более крупной и разнообразной группе участников.

Научный директор инфраструктуры британского Национального института исследований в сфере здравоохранения Мариан Найт назвала результаты испытания значительным прорывом.

"Впечатляющий успех испытания этого созданного искусственным интеллектом "суперантигена" знаменует решающий скачок вперед в нашей способности обеспечивать широкую и длительную защиту от вирусов", – сказала она.

Разработчики надеются, что в будущем аналогичный подход можно будет применить для создания универсальных вакцин против гриппа, вирусов Эбола и других потенциальных пандемических угроз.

Другие новости медицины

Как писал УНИАН, ученые обнаружили в миндалевидном теле мозга группу нейронов, дисбаланс активности которых может вызывать тревожность, социальную замкнутость и депрессивное поведение. В экспериментах на мышах нормализация уровня белка GluK4 восстановила нормальную работу нейронных связей и значительно уменьшила проявления тревоги и социального избегания.

Исследователи считают, что это открытие может стать основой для создания более точных методов лечения тревожных и аффективных расстройств, направленных на конкретные нейронные контуры мозга.

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