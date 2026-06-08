Специалисты назвали три лучшие связки процессора и видеокарты для игрового ПК

На фоне продолжающегося дефицита выбор комплектующих стал сложнее, но собрать сбалансированную игровую систему все еще реально.

Редакция авторитетного ресура PC Gamer представила обновленный гайд по сборке игрового ПК, в котором собраны наиболее удачные связки процессора и видеокарты в условиях продолжающегося дефицита памяти. Данные актуальны по состоянию на июнь 2026 года.

Список разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики: 1080р, 2К и 4К.

Бюджетная сборка

Сегодня самая доступная сборка уже выходит за условный порог в 1000 долларов из-за подорожания памяти. В ее основе используется процессор AMD Ryzen 7 7600X и видеокарта GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ.

Видео дня

Также в такой компьютер можно добавить 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. С охлаждением справится кулер Peerless Assassin 120 SE Dual. Такая система ориентирована на комфортный гейминг в 1080p с высокими настройками графики.

Средний уровень

Сборка среднего класса укладывается примерно в бюджет до 2000 долларов. Здесь используется процессор AMD Ryzen 7 7700X и видеокарта GeForce RTX 5070 с 12 ГБ VRAM, а также SSD на 2 ТБ.

Тратить деньги на 32 ГБ ОЗУ особого смысла нет, поскольку для 1440p, как и раньше, вполне хватает 16 ГБ.

Топовая сборка

Флагманская конфигурация оценивается примерно в 5000 долларов и выше. В нее входит процессор Ryzen 7 9800X3D и видеокарта GeForce RTX 5080. Как и RTX 5090, она тянет практически все современные игры в 4K, но стоит в два раза дешевле.

Также в такой компьютер специалисты советуют добавить 32 ГБ DDR5-памяти, материнскую плату MSI MAG X870E Tomahawk WiFi и 360-миллиметровую СЖО Light Loop BW022.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как лидером в сегменте видеокарт остается GeForce RTX 3060.

Напомним, в начале июня Nvidia представила суперчип, объединяющий процессор и видеокарту. Корпорация обещает производительность уровня RTX 5070 и автономность уровня MacBook.

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