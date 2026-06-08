Поиск работы по-новому: в Минэкономики изменит подход к трудоустройству

В будущем платформа будет предлагать услуги по электронному трудоустройству, автоматический подбор вакансий и сервисы по поиску работы.

В Украине запустили бета-тест цифровой платформы рынка труда "Обрий". Среди первых сервисов будет возможность получать гранты на обучение и переквалификацию, а также дистанционно расторгать трудовые отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что дефицит кадров остается одной из самых больших проблем украинского бизнеса. Около 75% украинских компаний говорят о нехватке работников.

Он отметил, что новая стратегия занятости до 2030 года предусматривает возвращение к экономической активности 4,5 миллиона человек. Речь идет, в частности, о молодежи без опыта работы, ветеранах, внутренне перемещенных лицах, людях старшего возраста, людях с инвалидностью и украинцах, возвращающихся из-за рубежа. Одним из ключевых инструментов новой политики занятости станет платформа "Обрий".

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"Это новая цифровая система рынка труда. Она объединит людей, работодателей, образовательные возможности и государственные сервисы в одной среде. На первом этапе мы запустим два сервиса, но сама платформа значительно больше. Это цифровизация всего рынка труда в Украине. Мы будем знать, где кто, с какими навыками, где навыков не хватает, какие переобучения нужны и как этих людей довести до рынка труда", – сказал министр.

На первом этапе в рамках платформы запускают грант на профессиональное развитие для обучения, переквалификации или подтверждения квалификации. А также возможность дистанционно прекратить трудовые отношения для граждан, которые формально остаются трудоустроенными на временно оккупированных территориях.

"Постепенно на платформах будут появляться новые возможности: электронное трудоустройство, умный подбор вакансий, обучение в соответствии с навыками человека, а также сервисы поддержки для тех, кто ищет работу", – рассказал Соболев.

В то же время и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков отметил, что полноценный запуск платформы "Обрий" ожидается в 2027 году.

"Эта платформа только в начале своего пути. Она будет еще развиваться и дорабатываться год и более. Мы планировали, что она начнет полноценно работать уже в 2027 году. Это будет не просто какие-то две-три кнопки в "Дие", а мощный продукт", – добавил Борняков.

Дефицит рабочей силы в Украине – последние новости

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что в Украине пока не в приоритете привлечение трудовых мигрантов. В правительстве планируют активизировать внутренний рынок труда и вернуть украинцев из-за рубежа.

CEO robota.ua Валерий Решетняк рассказывал, что отечественные компании все активнее ищут работников за рубежом из-за кадрового дефицита. Однако массового наплыва трудовых мигрантов, по его словам, пока нет.

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