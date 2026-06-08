Отступают ли россияне с Кинбурнской косы: в ВСУ объяснили, что происходит на плацдарме

По данным движения "АТЕШ", из-за действий Сил обороны по перекрытию маршрутов снабжения оккупанты в спешке эвакуировались с косы в Николаевской области.

На юге Украины, в частности, на Кинбурнской косе, которую россияне оккупировали еще в 2022 году, оккупанты сталкиваются с большими логистическими проблемами из-за ударов украинских дронов и, по некоторым данным, вынуждены покинуть этот важный плацдарм.

В частности, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин пояснил УНИАН, что подразделения ВСУ наносят по определенной временно оккупированной части Херсонщины удары беспилотниками. В то же время Кинбурнская коса имеет логистическое сообщение, в основном, по суше. Поэтому соответствующие логистические пути россияне стараются не использовать, ведь они попадают под удар БпЛА ВСУ.

"Поэтому уже несколько дней сообщение для российского транспорта, российской логистики значительно затруднено. В определенной временно оккупированной части Херсонской области, по данным нашей разведки, у российских подразделений есть проблемы с поставками топлива для транспорта и генераторов. Эти перебои длятся от двух до четырех дней, иногда и больше", - объяснил Волошин.

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В то же время, по данным партизанского движения "АТЕШ", которое ссылается на своего агента из штаба группировки войск "Днепр", действия Сил обороны по перерезанию маршрутов снабжения вынудили оккупантов спешно эвакуироваться с Кинбурнской косы в Николаевской области.

В частности, подразделения 337-го полка РФ покидают позиции, поскольку снабжение полностью остановлено - доставка боеприпасов, топлива и продовольствия прекратилась. Говорится, что из-за значительных потерь личного состава подразделения 337-го полка отводятся от береговой линии - с северной и западной частей косы. Огневые группы не справляются со сбиванием беспилотников ВСУ, и потери врага растут.

"После того, как часть военнослужащих была переброшена на Запорожское направление, оставшиеся подразделения практически лишились личного состава. Перекомплектование не проводилось ни разу. Командование снимает людей с одних позиций и перебрасывает на другие. На косе остаются лишь остатки подразделений, которые уже не в состоянии удерживать оборону. Логистическая система оккупантов на этом участке окончательно рухнула", - говорится в сообщении.

Кинбурнская коса: что о ней известно

Эта песчаная коса оккупирована РФ с 2022 года, оттуда ведется обстрел Очакова и т. д., из-за чего заблокировано движение из портов Херсона и Николаева. Сейчас коса - единственная оккупированная часть Николаевской области.

Она расположена в Николаевской области, в нескольких километрах от города Очаков. Является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Кинбурнская коса - часть природно-заповедного фонда Украины, в частности национального природного парка "Белобережье Святослава" и регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса". Это важное звено приморского экокоридора, до оккупации это было место массового гнездования птиц.

Как писал УНИАН, спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук говорил, что Кинбурнская коса была уникальным местом, оккупанты ее фактически уничтожили, и это - лишь часть экологического геноцида, о котором точно известно. Восстановится ли этот заповедник и когда - пока неизвестно.

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