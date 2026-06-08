Более 65% пресной воды на Земле находится в одной части света, но она нас не спасет

Кажется, что засуха и дефицит нам точно не грозят, но ученые рассказывают об обратном.

Энциклопедия Британника сообщает, что "Антарктический ледяной щит имеет объем 28 миллионов кубических километров, что составляет 70 процентов всей пресной воды (включая подземные воды) в мире". Семь десятых пресной воды планеты находится в одном ледяном щите на самом дне мира.

Понятное дело, что из-за этого возникает соблазн воспринять это как нечто успокаивающее. Планета с таким количеством пресной воды в запасе кажется планетой с комфортным запасом прочности. Но это не совсем так, пишет Space Daily.

Если заглянуть за пределы Антарктиды, то остальная часть картины следует тому же шаблону. Согласно одной широко цитируемой оценке, Геологическая служба США (USGS) сообщает, что "большая часть всей пресной воды на Земле, около 68,7 процента, содержится в ледяных шапках и ледниках". Более двух третей пресной воды планеты сковано льдом.

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Где на самом деле находится пресная вода

Этот лед распределен неравномерно. USGS отмечает, что почти 90 процентов ледяной массы Земли находится в Антарктиде, примерно 10 процентов – в ледниковом щите Гренландии и совсем немного – в горных ледниках.

Национальный центр данных по снегу и льду оценивает площадь Антарктического щита почти в 14 миллионов квадратных километров, а его объем – ближе к 30 миллионам кубических километров.

Обе организации сходятся во мнении относительно его масштабов: один ледяной щит на дне мира удерживает около семи десятых всей существующей пресной воды.

Почему "пресная вода" – это обманчивое утешение

Существовать и быть доступным – это не одно и то же, и почти вся эта замороженная вода не проходит вторую проверку. Она заблокирована во льдах на полюсах, местами толщиной в километры, вдали от мест проживания людей и заморожена при температурах, которые превращают добычу в огромную инженерную проблему.

Самый большой резервуар пресной воды на Земле одновременно является и наименее доступным для нас.

Если вычесть лед, то оставшаяся часть все равно по большей части недоступна. Примерно 30 процентов пресной воды составляют подземные воды, и большая их часть находится слишком глубоко, чтобы ее можно было качать при каких-либо разумных затратах. Оставшийся крошечный кусочек – это та часть, которая фактически поддерживает жизнь людей.

Национальное географическое общество формулирует это прямо: "Таким образом, лишь около одного процента пресной воды Земли легко доступно для использования человеком".

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) излагает ту же мысль для общественности: "Может показаться, что на Земле в избытке воды, но на самом деле менее 1 процента доступно для человеческого использования".

Эти проценты описывают разные доли общего баланса, и их не следует противопоставлять друг другу. 68,7 процента – это доля от всей пресной воды. Один процент – это доля пресной и одновременно легкой для добычи воды. Вместе они рисуют одну и ту же неутешительную картину.

Разрыв между существующим и доступным

Все это не означает, что планета пересыхает, и эти цифры требуют скорее ясности, чем паники. Общий запас пресной воды огромен. Доступная часть крошечная, и она не увеличивается от того, что растет ледяной щит.

Водная безопасность – это проблема доступа и распределения, а не глобальных запасов, именно поэтому континент из замороженной пресной воды никак не помогает городу, страдающему от засухи.

Ранее УНИАН сообщал, как бы выглядела Антарктида без льда.

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