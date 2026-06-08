Ученые обнаружили крупнейшего в мире скорпиона, обитавшего на Земле 415 миллионов лет назад

Ученые были поражены тем, как скорпион вырос до таких размеров.

В Манчестерском университете обнаружили, что крупнейший в мире скорпион, живший 415 млн лет назад, 150 лет пролежал в музейной коллекции. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Скорпион Praearcturus gigas длиной 1 метр теперь пополнил ряды самых свирепых доисторических животных Земли, имея клешни длиной 15,7 см. Поскольку он бродил по Земле более 400 миллионов лет назад, исследователи пытались понять, какие факторы позволили этому доисторическому хищнику вырасти до таких впечатляющих размеров", - говорится в материале.

Тираннозавр среди скорпионов

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Авторы исследования отмечают, что "наряду с динозаврами, мамонтами и другими харизматичными представителями мегафауны гигантские членистоногие являются культовым символом древней палеонтологической истории Земли в популярной культуре".

В частности, главный автор исследования, доктор Ричард Дж. Говард, описал образы, которые в основном ассоциируются с огромными членистоногими.

"Карбоновые тропические леса, заполненные гигантскими многоножками или насекомыми, похожими на стрекоз… но Praearcturus жил как минимум на 50 миллионов лет раньше, задолго до появления деревьев, когда жизнь на суше только начиналась", - высказался ученый.

Поэтому исследователи, вероятно, идентифицировали "тиранозавра" среди членистоногих почти за 200 млн лет до появления динозавров. Praearcturus gigas жил в раннем девонском периоде - в то время, когда леса еще не сформировались, поэтому этот огромный скорпион обитал среди мелких растений и грибов.

Чем он питался?

Ученые были поражены тем, как скорпион вырос до таких размеров, имея довольно скромных и неприметных соседей. Все дело заключалось в отсутствии конкуренции: поскольку тогда было мало крупных животных, Praearcturus мог свободно стать хищным гигантом.

"Кроме того, это "крутое" существо, которое может вдохновить на создание новой фигурки в детской коллекции игрушек, могло быть частично водным, о чем свидетельствуют его эпимеры - выпуклые боковые пластины или клапаны, находящиеся на телах ракообразных", - подчеркнули в публикации.

В частности, доктор Говард заявил в интервью Live Science:

"Без сложных экосистем, которые обеспечивали бы существование Praearcturus на суше, эти животные, вероятно, проводили часть своей жизни, охотясь в воде".

Praearcturus даже "опередил свое время", и его большие размеры можно объяснить одним фактором: водой.

"Это ставит Praearcturus в ключевой момент истории Земли, когда животные впервые пытались жить вне океанов", - говорится в пресс-релизе.

В то же время заслуженный ученый Лондонского музея естественной истории и соавтор исследования Грег Эджкомб сказал:

"Граница между сушей и морем в то время была гораздо менее четкой. Praearcturus дает нам увлекательное представление о том, как ранние животные приспосабливались к этим изменчивым условиям".

Другие исследования ученых

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