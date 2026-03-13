Как Трамп помог Путину: РФ снова будет иметь деньги на войну против Украины, - Sky News

За небольшой промежуток времени ситуация с ценой на нефть изменилась разительно, и это помогло России.

Эскалация конфликта между США и Ираном привела к резкому росту мировых цен на нефть, что может принести значительные дополнительные доходы России и помочь Кремлю финансировать войну против Украины, пишет Sky News.

Издание отметило, что ситуация за небольшой промежуток времени изменилась разительно, ведь еще две недели назад кремлевский правитель Владимир Путин отмечал значительное давление из-за санкций, а уже сегодня он активно зарабатывает на нефти.

"Не только цена на нефть марки Urals выросла, но и скидка, которую Россия была вынуждена предлагать в связи с санкциями, отменена, что принесло Кремлю и его кампании против Украины неожиданную прибыль", - говорится в материале.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в прошлом году доходы России от продажи нефти снизились на 18% и продолжали падать в январе. Как отмечается, это создавало реальное давление на российскую экономику.

Однако удары по Ирану мгновенно ослабили это давление: за последние две недели доходы России выросли на 17%, а экспорт из северных российских портов увеличился на 24%, пишет автор.

Изменение ситуации Sky News проиллюстрировало на примере судна из российского "теневого флота". Издание рассказало, что в феврале журналисты зафиксировали танкер Kousai под флагом Сьерра-Леоне, когда он проходил через пролив Дувр. Его вместимость - примерно 750 тысяч баррелей.

"Когда 2 февраля судно загрузили сырой нефтью в балтийском порту Усть-Луга, стоимость груза составляла около 40 миллионов долларов. Через восемь дней, когда танкер проходил мимо Дувра, его груз уже мог стоить примерно 42 миллиона долларов, поскольку нефть Urals тогда продавалась по 56 долларов за баррель - на 13 долларов дешевле эталонной нефти Brent", - говорится в публикации.

На девятый день войны с Ираном цена Urals превысила 100 долларов за баррель. Поэтому, когда 9 марта танкер Kousai проходил у Шри-Ланки по пути в Индию, его груз оценивали уже в 75 миллионов долларов, отмечает издание. Правда, в четверг утром, когда судно приближалось к индийскому порту Парадип, стоимость снизилась до 65 миллионов долларов, что соответствовало цене около 87 долларов за баррель.

Автор отметил, что давление на Россию со стороны Запада постоянно росло с начала полномасштабного ее вторжения в Украину. В течение этого времени крупнейшими потребителями российской нефти были Индия и Китай, но введенные в феврале санкции США против Нью-Дели, как отмечается, нанесли серьезный удар по Москве.

Издание напоминает, что ситуация начала кардинально меняться на прошлой неделе, когда США предложили Индии 30-дневный отказ от этих ограничений в связи со значительным спросом на нефть из-за закрытия Ормузского пролива. И это только подтолкнуло цены к росту.

Кроме того, из-за войны на Ближнем Востоке приостановлены поставки нефти из стран Персидского залива в Китай. От этого Россия тоже выиграла, говорится в статье.

"Рост цен на энергоносители, вызванный закрытием Ормузского пролива, увеличивает доходы Кремля от нефти и газа, помогая финансировать его военный бюджет. Фактически, геополитические потрясения и лазейки в политике дают России неожиданную прибыль именно тогда, когда санкции начали действовать", – сказал Исаак Леви из CREA.

Издание подытожило: чем дольше будет длиться конфликт США с Ираном, тем больше вероятность, что Россия от этого только выиграет.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты сняли запрет на продажу российской нефти, которую успели загрузить на танкеры до 12 марта 2026 года. Во временной лицензии №134 "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из Российской Федерации, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года", выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, сказано, что разрешения будут действовать до 11 апреля 2026 года.

Издание Financial Times писало, что война США с Ираном спасает бюджет России, ведь каждый новый день конфликта приносит Кремлю 150 миллионов долларов дополнительных нефтяных доходов. Отмечалось, что Москва уже заработала примерно 1,3-1,9 миллиарда долларов после того, как фактическое закрытие Ормузского пролива привело к росту цен и спроса на российскую нефть со стороны Индии и Китая. По расчетам FT, такими темпами до конца марта российский бюджет дополнительно заработает 3,3-4,9 миллиарда долларов. И это при условии, что средние цены на российскую нефть не продолжат расти.

