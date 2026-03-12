Война Трампа с Ираном спасает бюджет России: FT обнародовал цифры

Еще три недели назад в Москве не знали, как свести концы с концами, а теперь купаются в нефтедолларах.

Каждый новый день войны на Ближнем Востоке приносит России 150 миллионов долларов дополнительных нефтяных доходов в бюджет. Такие подсчеты сделали журналисты Financial Times.

Отмечается, что Москва уже заработала примерно 1,3-1,9 миллиарда долларов непредвиденных доходов от налогов на экспорт нефти после того, как фактическое закрытие Ормузского пролива привело к росту цен и спроса на российскую нефть со стороны Индии и Китая.

По расчетам FT, такими темпами до конца марта российский бюджет дополнительно заработает 3,3-4,9 миллиарда долларов. И это при условии, что средние цены на российскую нефть не продолжат расти.

"Это знаменует резкое изменение судьбы Москвы, которая до войны в Иране страдала от падения цен на нефть и потери большей части своих продаж в Индию, в значительной степени из-за давления со стороны Вашингтона", – пишет издание, напоминая, что до очередной авантюры Трампа экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов упал до самого низкого уровня за время войны в Украине.

Руководитель отдела энергетических и климатических исследований в Киевской школе экономики Борис Додонов считает, что нынешние высокие цены на нефть уже помогли России "выполнить бюджетные показатели этого квартала и даже начать экономить деньги".

Российская нефть уже торгуется примерно на 20-30 долларов за баррель выше средней цены за предыдущие три месяца. Аналитики считают, что российская нефть сейчас продается в Индии примерно на 5 долларов за баррель дороже, чем эталонная марка Brent. Система скидок на российскую нефть, действовавшая до недавнего времени, отменена.

"Однако Москве нужно, чтобы текущие рыночные условия сохранились еще несколько месяцев, чтобы компенсировать падение доходов от энергетики в начале года. Доходы от энергетики упали почти на 50% в годовом исчислении за первые два месяца 2026 года, что привело к росту дефицита бюджета России до более 90% от прогнозируемого на весь год показателя", – пишет FT.

Неназванный собеседник издания, знакомый с планами российского правительства, говорит, что еще несколько недель назад в Москве были обеспокоены тем, как справиться с апрельским дефицитом, но теперь они уверены, что справятся с этим.

Как писал УНИАН, Иран ведет целенаправленную кампанию по блокированию судоходства в Ормузском проливе, через который экспортируется львиная доля ближневосточной нефти. И сейчас у Тегерана в кармане остается главный козырь – морские мины, которые до сих пор массово не применялись.

Между тем правительства некоторых стран уже призывают своих граждан по возможности отказаться от поездок на автомобиле из-за дефицита нефтепродуктов и роста цен на них.

