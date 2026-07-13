В Польше мужчина оскорблял украинских детей в автобусе: в МИД отреагировали (видео)

Сибига призвал отдельных польских политиков прекратить разжигание ненависти к Украине и украинцам.

В Польше мужчина в автобусе оскорблял украинскую девочку, его уже задержали. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Герой" в польском автобусе словесно "воевал" с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно", – написал он.

Чиновник сообщил, что, узнав об инциденте, украинская сторона обратилась к польским правоохранителям с просьбой принять надлежащие меры в связи с неадекватным поведением мужчины и унижением достоинства украинцев по национальному признаку.

Видео дня

"В настоящее время этот человек уже задержан. Благодарим польских правоохранителей за быструю и правильную реакцию. Такая агрессия и ненависть не должны допускаться в европейском демократическом обществе и государстве", – подчеркнул Сибига.

Он также призвал отдельных польских политиков "прекратить нагнетание ненависти к Украине и украинцам, что негативно сказывается на антиукраинских настроениях в польском обществе".

Видео из автобуса

На видео инцидента, снятом девочкой, слышно, как мужчина громко и грубо разговаривает с ребенком, говоря об Украине. Он словесно набрасывается и на девушку, которая заступается за ребенка. Девушки просят его не трогать их, но он только ещё больше разгорается и выражается нецензурно.

Отношения Украины и Польши

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий встретились на полях саммита НАТО, чтобы обсудить исторический спор между странами. Навроцкий заявил, что Россия остается общим врагом для Украины и Польши, но в вопросе об УПА он не отступит.

В то же время польские правые уже объявили, что будут блокировать вступление Украины в Европейский Союз до тех пор, пока Украина не откажется от УПА и Бандеры как части своего пантеона исторических героев.

Кроме того, Навроцкий заявил, что будет добиваться официального запрета на использование красно-черного флага в Польше, поскольку считает его символом УПА и ОУН. По его словам, использование красно-чёрного флага УПА в Польше неприемлемо, поскольку эти цвета олицетворяют "идеологию украинского националиста".

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