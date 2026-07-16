В Польше могут ввести режим полной государственной готовности к войне

Министерство обороны Польши параллельно работает над законопроектом об инвестициях.

Новая правовая конструкция Польши должна была бы восполнить пробел между функционированием государства в мирное время и официальным введением военного положения. Речь идет прежде всего о возможности досрочного запуска процедур, связанных с переброской войск, подготовкой инфраструктуры и приёмом союзных сил, сообщает Defence 24.

"Мы также работаем над этим. Не хочу вдаваться в подробности. Состояние полной готовности государства к войне – так это называется в проекте", – рассказал советник министра национальной обороны Польши Мацей Самсонович.

Как он отметил, проект пока находится на стадии внутренней проработки. Нормативные акты должны быть подготовлены без лишних задержек, но подробности будут обнародованы только после завершения согласований.

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Издание сообщило, что Министерство обороны Польши параллельно работает над законопроектом об инвестициях, имеющих ключевое значение для обороны, военной мобильности и перемещения войск.

Одним из важнейших направлений должно стать упорядочение полномочий, связанных с перемещением войск. В случае резкого роста угрозы Вооруженные силы должны получить более широкие возможности для управления движением военных колонн и координации перевозок еще до начала конфликта.

Отмечается, что действующие нормы могут не соответствовать требованиям ситуации, когда война приближается к границам государства, но формально чрезвычайные правовые меры еще не введены.

Новый статус должен позволить администрации, вооруженным силам и стратегической инфраструктуре раньше достичь полной готовности. Готовящиеся изменения также должны охватывать реализацию оборонных инвестиционных проектов.

Это касается дорог, железных дорог, портов, аэропортов, топливных баз, трубопроводов и перегрузочных пунктов, необходимых для приема и обеспечения безопасности войск НАТО.

"Мы не можем ждать полтора года, а по стандартной процедуре – два или три года, чтобы что-то построить", – отметил советник министра обороны.

По мнению Самсоновича, нынешняя система позволяет годами блокировать инвестиции, имеющие ключевое значение для безопасности государства.

Новые нормы также будут связаны с планами ЕС по развитию военной мобильности, которые в народе называют "военным Шенгеном".

В статье отмечается, что Польша стремится использовать европейские средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, имеющей гражданское и оборонное значение.

Поясняется, что ключевой целью является повышение способности к быстрому получению поддержки союзников. Это охватывает не только перевозку войск, но и обеспечение их топливом, снабжением, логистической поддержкой и возможностями восстановления оборудования.

Издание сообщило, что проект остается на стадии внутренней проработки в Министерстве национальной обороны. На данный момент не сообщается о сроках его принятия правительством или передачи в Сейм.

Угрозы со стороны РФ для Польши

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить операцию "под чужим флагом", используя украинские дроны для провокации против страны-члена НАТО или даже собственной территории. По словам Сикорского, Варшава внимательно следит за действиями Кремля. Сикорский добавил, что российский диктатор Владимир Путин даже сказал нечто подобное примерно месяц назад. В частности, он пригрозил, что Россия ответит, если произойдет нападение со стороны страны-члена НАТО.

Также мы писали, что Сикорский заявил, что Россия ведет враждебную деятельность. К ней он отнес кибератаки, диверсии, поджоги, нападения на железнодорожную инфраструктуру, инциденты с дронами и использование российского "теневого флота" для сбора информации о критической инфраструктуре. Глава МИД обратился к Москве, заявив, что Варшава знает, что они планируют. Сикорский призвал Россию не делать этого. Он отметил, что цель этих предупреждений заключается в том, чтобы удержать россиян от совершения этих провокаций.

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