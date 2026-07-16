Польша обвинила украинца в вандализме мемориалов жертв Волынской трагедии

Вероятно, украинец работал на российскую разведку.

Польша обвинила 18-летнего украинца в разжигании межэтнической напряженности. По данным польских правоохранительных органов, молодой человек повредил мемориалы поляков, убитых во время событий Волынской трагедии, пишет Reuters.

Гражданина Украины Илью К. обвиняют в 47 уголовных эпизодах, имевших место с ноября 2024 года по август 2025 года. В частности, ему вменяют осквернение памятных мест и подготовку к диверсиям с использованием дрона.

"Целью было разжигание межэтнической напряжённости между Польшей и Украиной", – говорится в заявлении Агентства внутренней безопасности Польши.

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При этом отмечается, что следствием выявлена схема онлайн-вербовки с оплатой через криптовалютные биржи, зарегистрированные в России и Китае.

Как отмечает Reuters, ранее Варшава неоднократно обвиняла Москву в проведении шпионских и диверсионных операций в Польше. Новое же разоблачение произошло на фоне громкого дипломатического скандала между Украиной и Польшей именно из-за разного видения событий Волынской трагедии.

Украина и Польша

Как писал УНИАН, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться законодательного запрета на использование красно-черного флага в Польше, поскольку считает его символом УПА и ОУН. Он подчеркнул, что эти цвета олицетворяют идеологию украинского национализма, которую поляки связывают с Волынской трагедией.

Также мы сообщали, что на фоне антиукраинской истерии, которую раздувают польские политики, нападения на украинцев в Польше становятся повседневным явлением. В частности, на днях мужчина в автобусе словесно унижал украинскую девочку. В связи с этим инцидентом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал польских политиков прекратить нагнетание антиукраинских настроений.

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