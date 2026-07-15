В США выпустят скандальные монеты в 1 доллар с Трампом

Отмечается, что для монет использовался не утвержденный ранее дизайн.

В честь 250-летия США Монетный двор выпустит скандальные монеты номиналом 1 доллар с изображением нынешнего президента Дональда Трампа. Выбранный для чеканки дизайн не был рекомендован советом Комиссии по изобразительным искусствам США, пишет Independent.

"Как министр финансов, у меня есть только два обязательства: на монете где-то должна быть надпись "In God We Trust" (Мы верим в Бога), и на ней не должно быть изображения живого человека. Во время празднования 150-летия была выпущена монета с изображением Кальвина Кулиджа, так что мы можем размещать изображения живых людей на монетах", - заявил министр финансов Скоттом Бессент.

Памятная монета с изображением Кулиджа была выпущена в 1926 году, когда он был президентом, в честь 150-летия США. Эти монеты вызвали споры, и большинство из них позже переплавили. Дело в том, что, согласно правилам, на американских деньгах не может быть изображен живой человек.

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Однако администрация США утверждает, что изображение Трампа может быть размещено на монетах номиналом 1 доллар в соответствии с Законом о переработке дизайна монет, находящихся в обращении и представляющих коллекционную ценность, от 2020 года, который предоставляет Бессенту полномочия выпускать монеты номиналом 1 доллар в течение одного года, начиная с января 2026 года.

В январе Комиссия по изобразительным искусствам рассмотрела несколько вариантов дизайна лицевой и оборотной сторон монеты номиналом 1 доллар. Члены комиссии первоначально рекомендовали разместить на лицевой стороне портрет Трампа в профиль.

Монеты с Трампом - последние новости

В начале октября 2025 года стало известно, что в США могут появиться памятные монеты с изображением нынешнего президента Дональда Трампа.

Согласно обнародованным эскизам, на аверсе монеты Трамп изображен в профиль с надписями "Liberty", "In God We Trust" и датами 1776 и 2026. На реверсе - момент, когда политик после покушения в Пенсильвании поднимает кулак, с надписью "FIGHT FIGHT FIGHT FIGHT" и фоном в виде американского флага.

В то же время американское законодательство запрещает изображать живых президентов на монетах: портрет можно размещать только через два года после смерти человека. Кроме того, специальный закон о редизайне юбилейных монет прямо запрещает использование портретов любых людей на реверсе.

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