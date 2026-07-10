Израиль раскрыл США новый план Ирана по убийству Трампа, - WSJ

По словам источников, Израиль недавно поделился с США новыми разведданными.

Израиль поделился со США разведывательными данными, которые раскрывают новый план Ирана по убийству американского президента Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что эта информация может привести к эскалации войны между Вашингтоном и Ираном.

WSJ отмечает, что посольство Израиля в Вашингтоне и представительство Ирана при ООН отказались комментировать ситуацию.

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При этом сам Трамп, выступая перед журналистами в Анкаре, намекнул на угрозы своей жизни.

"Они хотят устранить американского лидера – меня. Я есть в каждом списке. Я видел сегодня утром, что я есть в каждом из их списков. И пока, наверное, мне немного везло, но, возможно, это продлится недолго", - сказал он.

Иран на протяжении многих лет открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани, высокопоставленного генерала Корпуса стражей исламской революции, в первый срок президентства.

Ранее на похоронах убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранцы скандировали лозунги о смерти Трампа, а также развернули баннер с надписью "Мы убьем Трампа".

Эскалация конфликта с Ираном

Американские военные нанесли несколько серий ударов по Ирану в ответ на нападение во вторник на три грузовых судна в Ормузском проливе.

Трамп также заявил, что перемире с Ираном "окончено", хотя добавил, что по-прежнему открыт для переговоров и не ожидает возвращения к полномасштабной войне.

При этом, по данным источников, Трамп для возвращения в США после саммита НАТО использовал один из старых президентских самолетов вместо нового, предоставленного Катаром, в качестве меры предосторожности.

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