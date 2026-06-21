Стармер уже в понедельник может объявить об отставке, - СМИ

В правительстве заявили, что в настоящее время премьер-министр Великобритании сосредоточен на выполнении своих обязанностей.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже в понедельник может объявить об отставке и представить график своего ухода с поста. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британскую газету Observer. В то же время источник в правительстве сообщил агентству, что Стармер сосредоточен на выполнении своих обязанностей.

Как отмечается, угроза положению Стармера нарастала месяцами и резко усилилась в пятницу, когда его соперник Энди Бернем получил место в парламенте, что позволяет ему официально начать борьбу за лидерство в партии.

В сообщении Observer говорится, что Стармер обсуждал этот вопрос с женой в своей загородной резиденции в Чекерсе, прежде чем принять окончательное решение, но высокопоставленные деятели Лейбористской партии ожидают четкого заявления относительно его будущего уже в понедельник.

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В пятницу британский лидер заявил, что будет бороться с любой попыткой отстранить его от руководства партией, и призвал лейбористов не разрушать себя внутренними конфликтами.

Если он уйдет в отставку или будет отстранен, то страна получит уже седьмого премьер-министра чуть более чем за десятилетие, что будет означать самую высокую текучесть кадров почти за два столетия, отмечается в статье.

По подсчётам Reuters, более 100 избранных депутатов от партии Стармера, а это примерно четверть всех представителей Лейбористской партии в Палате общин, публично заявили, что хотят его отставки или чтобы он объявил график своего ухода.

Observer, ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что Стармер пришел к выводу о невозможности дальнейшего пребывания в должности после бесед с министрами правительства, советниками, донорами и профсоюзными лидерами.

Кто заменит Стармера

56-летнего Энди Бернема многие в Лейбористской партии считают наиболее вероятным преемником Стармера. Создав мощную политическую базу в качестве мэра Большого Манчестера на севере Англии, он уверенно победил представителя правопопулистской партии Найджела Фараджа на парламентских выборах в округе, где освободилось место.

Бернем сразу не объявил об официальном выдвижении своей кандидатуры против Стармера, но в своей речи после победы пообещал новый путь для страны. Его союзники призвали Стармера добровольно согласиться на отставку и передать власть, говорится в материале.

Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг также заявил, что готов бросить вызов Стармеру.

Стармер на посту премьер-министра Великобритании

Как сообщал УНИАН, лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании в июле 2024 года после победы на парламентских выборах. Приступая к работе на этом посту, он заверил, что "изменения начнутся" сразу после того, как его партия победила на выборах и положила конец 14-летнему правлению консерваторов.

Стармер – юрист по образованию, в 2008 году возглавил государственную прокуратуру. Однако в политику он пришёл в 50-летнем возрасте, когда был избран в парламент.

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