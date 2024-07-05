У него уже была аудиенция с королем в Букингемском дворце.

Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после победы на парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня король принял на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение его величества и поцеловал руки после назначения премьер-министром и первым лордом казначейства", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Стармер заявил, что "изменения начнутся сейчас" после того, как его партия победила на выборах и закончила 14-летнее правление консерваторов на всеобщих выборах в Соединенном Королевстве, которые состоялись за день до этого.

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Несмотря на то, что новый премьер-министр Великобритании и его левоцентристская партия пообещали свежий подход к британским экономическим проблемам и кризису стоимости жизни в стране, они ничего не сказали о кардинальных изменениях в политике предыдущего правительства, которое военно и дипломатически поддерживало Украину в борьбе против РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский поздравил Стармера с новой должностью и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах.

"Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками. Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности - жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах. Желаю новому правительству всяческих успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Великобритании на мировой арене. С нетерпением жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности", - подчеркнул он.

Что известно о Кире Стармере

Как писал УНИАН, Кир Стармер по специальности юрист, в 2008 году возглавил публичную прокуратуру. Однако в политику он пришел в 50-летнем возрасте и в 2015 году был избран в парламент.

Он в основном не соглашался с политикой тогдашнего лидера партии Джереми Корбина и даже вышел из ее руководства, однако стал представителем лейбористов по вопросам Brexit.

Его позиция относительно войны в Украине была четкой. Стармер впервые прибыл в Киев в феврале 2023 года. Во время встречи с Владимиром Зеленским он заверил, что Украина всегда будет получать "непоколебимую поддержку" его партии. Также во время визита он посещал Бучу.

"Невероятно видеть свидетельства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц на окраинах Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение ущерба при восстановлении Украины", - говорил политик после увиденного.

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