Палата представителей США одобрила новые санкции против России и помощь Украине

Законопроект, который ещё должен быть одобрен Палатой представителей, предстоит пройти сложный путь до принятия.

Несмотря на позицию лидеров Республиканской партии, Палата представителей США проголосовала за рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против РФ и предоставлении дополнительной помощи Украине. Как пишет The New York Times, это произошло после того, как группа перебежчиков из Республиканской партии присоединилась к демократам, чтобы усилить давление на Москву спустя более четырех лет после начала войны.

"Законопроект, который еще должен быть одобрен Палатой представителей, ждет сложный путь к принятию, учитывая разногласия в Сенате по поводу пакета санкций и возражения со стороны Белого дома. Президент Трамп неоднократно давал понять, что не хочет, чтобы Конгресс ограничивал его свободу действий в переговорах непосредственно с Москвой, и может наложить вето на этот закон, если он попадет на его стол", - говорится в материале.

В то же время голосование 218 против 204 голосов за его принятие, в котором шесть республиканцев и один независимый депутат, который в основном голосует вместе с ними, перешли партийные границы, чтобы присоединиться к демократам, стало сигналом о двухпартийном давлении в этом вопросе.

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"Это пополнило растущий список вопросов, по которым Конгресс под руководством республиканцев в последние недели продемонстрировал большую готовность бросить вызов Трампу, включая войну с Ираном, его настойчивое требование о финансировании нового бального зала в Белом доме и попытку создать федеральный фонд в пользу своих политических союзников", - объяснили в публикации.

Отмечается, что главным элементом законопроекта является обширный пакет санкций, направленных против российского нефтегазового сектора, целью которых является удар по основному источнику доходов России в условиях войны.

"Законодатели обеих партий уже более года утверждают, что санкции, введенные США и их союзниками, не смогли полностью перекрыть энергетические доходы, которые продолжают финансировать военные действия Москвы", - добавили в NYT.

Как подчеркивает издание, законопроект расширит ограничения в отношении финансовых учреждений, ведущих бизнес с российскими чиновниками и государственными предприятиями, находящимися под санкциями, а также направлен на борьбу с организациями, помогающими Москве обходить существующие санкции.

"Он также коснется международных организаций, компаний, банков и правительств, которые продолжают вести бизнес с российскими субъектами, находящимися под санкциями; эти положения в первую очередь направлены против субъектов в Китае, Центральной Азии и других юрисдикциях, которые помогали России обходить западные ограничения", - отмечается в материале.

Также благодаря этому законопроекту будет выделено примерно 1,8 млрд долларов на прямые расходы и более 8 млрд долларов в виде займов на военные нужды Украины, ведь страна продолжает сталкиваться со смертоносными бомбардировками РФ.

Санкции против России - последние новости

Ранее Politico писало, что ЕС готовится ввести санкции против китайских компаний, которые помогают России. Речь идет о четырех фирмах, которые помогают российскому "теневому флоту", поставляя химикаты для российской армии и компоненты, которые Москва использует для создания ударных беспилотников.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Европа вернется к российской энергии и отменит санкции. Он объяснил это географическим положением и сетовал на бедность.

"Венгры избрали меня премьер-министром Венгрии. В задачи моего правительства, среди прочего, входят обеспечение энергетической безопасности, надежности поставок и как можно более низких цен на энергоносители. За последние годы Венгрия стала самой бедной и самой коррумпированной страной ЕС. Три миллиона человек живут за чертой бедности", - подчеркнул Мадяр.

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