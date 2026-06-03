Речь идет о конкурентоспособности ЕС, уверен политик.

Европа вернется к российским источникам энергии и отменит санкции против Кремля после завершения войны в Украине, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в своем интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Когда война закончится, Европа частично вернется к российским источникам энергии и отменит санкции, ведь речь идет о конкурентоспособности всей Европы, и никто не заинтересован в том, чтобы в случае будущего мира поддерживать новую экономическую и политическую холодную войну. Для этого, конечно, война должна закончиться", – еще раз подчеркнул Мадяр.

Со своей стороны, Венгрия будет продолжать покупать российский газ и нефть, как и при премьерстве Виктора Орбана. Его преемник Мадяр объясняет это географическим положением и сетует на бедность.

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"Венгры избрали меня премьер-министром Венгрии. В задачи моего правительства, среди прочего, входят обеспечение энергетической безопасности, надежности поставок и как можно более низких цен на энергоносители. За последние годы Венгрия стала самой бедной и самой коррумпированной страной ЕС. Три миллиона человек живут за чертой бедности", – говорит венгерский лидер.

Поэтому Мадяр считает, что Будапешт зависит от московской энергии, и это никак не изменить, несмотря на российскую агрессию против Украины.

"Наши соседи в ЕС должны понимать, что Венгрия – это страна, не имеющая выхода к морю. Мы все еще зависим от российской нефти, и это невозможно изменить в одночасье. У нас уже годами нет экономического роста, а для роста нам нужна дешевая энергия. Конечно, мы делаем все, чтобы диверсифицировать наши источники энергии, но мы не можем позволить себе, чтобы конкурентоспособность наших предприятий и дальше снижалась, а энергетическая бедность венгерских семей росла", – заявляет Мадяр.

Российские энергоресурсы для Европы – главные новости

Вернуться к России за дешевыми энергоносителями активно призывает в Германии местная ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD). Во власти считают, что AfD намеренно продвигает российские нарративы и подрывает изоляцию Москвы.

На фоне спровоцированной войной президента США Дональда Трампа против Ирана подорожания энергоресурсов еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз не будет импортировать "ни одной молекулы" газа или нефти из России.

В свою очередь главная дипломатка Евросоюза Кая Каллас предупредила, что нормализация отношений с Кремлем приведет к тому, что Европу ждет еще больше войн.

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