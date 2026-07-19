Работа на острове в Европе: предлагают 3600 евро в месяц и деньги на жилье

Речь идет о работе на побережье Адриатического моря.

Найти работу на побережье Адриатического моря с привлекательной зарплатой и к тому же финансовой поддержкой на аренду жилья в разгар туристического сезона может показаться непростой задачей. Однако недавно такая возможность появилась в городе Комижа, расположенном на хорватском острове Вис. Об этом пишет Slobodna Dalmacija.

Как отмечается в объявлении, на удаленном острове Вис, который отличается уникальным геологическим, природным и культурным наследием, ищут человека, готового взять на себя ответственность за дальнейшее развитие Глобального геопарка ЮНЕСКО "Архипелаг Вис". Речь идет о вакансии исполнительного директора государственного учреждения "Геопарк архипелага Вис"

"Это не обычная работа. Это возможность для человека, который благодаря своим знаниям, опыту и видению сможет способствовать развитию острова Вис, налаживать сотрудничество между городами Вис и Комижа, местными жителями, общественными организациями, предпринимателями, научными и образовательными учреждениями, а также международными партнерами", – говорится в статье.

Видео дня

Работодатель ищет ответственного, инициативного и мотивированного человека, который будет руководить работой геопарка, будет руководить командой и проектами, развивать новые партнерства и источники финансирования, а также укреплять позиции архипелага Вис в мировой сети геопарков ЮНЕСКО.

Что касается условий, то местом работы будет Комижа. Контракт заключается на четыре года с шестимесячным испытательным сроком. Заработная плата составляет 3600 евро брутто в месяц, а также предусмотрена ежемесячная компенсация расходов на жилье в размере 400 евро.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 22 июля 2026 года, 23:59. Вся информация об условиях конкурса, должностных обязанностях и перечне необходимых документов доступна по соответствующей ссылке.

В то же время ещё одна компания из Комижи также ищет сотрудников. Речь идёт о "Морском центре Комижи", которому требуется мастер по хозяйственному обслуживанию.

"Нам не хватает сотрудников, поэтому мы ищем ответственного, трудолюбивого и практичного человека для выполнения различных работ по техническому обслуживанию зданий, общественных зон и оборудования, которыми управляет "Морской центр Комижа". Работа включает небольшие строительные, слесарные, столярные и другие подобные работы, уход за зелеными зонами, установку и ремонт оборудования, участие в подготовке мероприятий, а также ликвидацию последствий непогоды и других чрезвычайных ситуаций", – говорится в объявлении.

Уточняется, что заработная плата составляет 2100 евро. Среди требований к кандидатам – базовая профессиональная квалификация, не менее одного года опыта работы на аналогичной или схожей должности, водительское удостоверение категории B, справка об отсутствии судимости и общая медицинская пригодность к работе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Нидерландах ищут работников на простую работу с зарплатой 120 тысяч гривен. Фермерское хозяйство в городе Хертогенбос объявило набор сезонных работников для сбора яблок и груш. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, почасовую оплату 15 евро брутто и работу с 17 августа по 31 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: