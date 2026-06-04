ЕС намерен обрушить санкции на компании Китая, которые помогают России, - Politico

Это усилит напряженность между Брюсселем и Пекином.

Евросоюз планирует ввести санкции против четырех китайских компаний, которые поддерживают войну России против Украины, пишет Politico.

Согласно заявлению чиновников, эти четыре фирмы помогают российскому "теневому флоту", поставляя химикаты для российской армии и компоненты, используемые Москвой для создания ударных беспилотников.

При этом Politico предупреждает, что этот шаг, вероятно, усилит напряженность между Брюсселем и Пекином. На прошлой неделе Китай заявил, что предпримет "решительные контрмеры и эффективные шаги для защиты своих собственных интересов", если ЕС введет дополнительные торговые ограничения.

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Документ о санкциях против этих компаний войдет в состав "мини-пакета" санкций, который, по словам двух представителей ЕС, будет принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 июня. Этот пакет будет включать ряд отдельных пунктов, параллельно блок работает над 21-м пакетом санкций, который будет иметь более широкий, секторальный подход и, как ожидается, будет принят позже летом.

Помимо четырех китайских компаний, в документе предлагаются санкции против пяти компаний, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, трех в Турции и одной в Азербайджане, которые, как утверждается, способствуют российским морским перевозкам и продажам энергоносителей.

При этом Politico отказалось публиковать названия компаний, попавших под санкции.

Санкции против России

Евросоюз намерен согласовать 21-й пакет санкций против России до конца следующей недели. Новый санкционный пакет может быть направлен против нефтяных доходов РФ, ее банков и "теневого флота".

Кроме того, ожидается внесение в санкционный список главы Русской православной церкви Патриарха Кирилла, который является близким союзником Владимира Путина.

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