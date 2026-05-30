Депутат Европарламента Майкл Галер заявил о необходимости ужесточения санкций Евросоюза против российской продукции и олигархов, которые продолжают получать доходы от торговли с европейским рынком, поскольку действующие ограничения оставляют ряд возможностей для обхода санкций через третьи страны.

Такое заявление он сделал во время Одесского черноморского форума по безопасности, отвечая на вопрос, являются ли достаточными санкции против российской металлургической отрасли.

По словам евродепутата, российская металлургическая продукция до сих пор не находится под полным запретом в Евросоюзе, что позволяет российским компаниям и связанным с ними бизнесменам получать прибыль от экспорта в ЕС.

"Мы должны работать над тем, чтобы закрыть для них этот рынок", – подчеркнул Галер.

Он отметил, что Европарламент последовательно поддерживает новые пакеты санкций против России и выступает за расширение вторичных санкций, которые должны сделать невозможным поставку подсанкционных товаров через посредников.

Особое внимание евродепутат уделил схемам обхода ограничений через третьи страны. По его словам, европейские институты должны активнее использовать данные экспортных агентств для отслеживания подозрительных торговых потоков.

"Мы знаем, как работают такие схемы через Казахстан или Турцию. Это достаточно понятные механизмы, и их нужно блокировать", – отметил он.

По мнению Галера, компании-экспортеры также должны подтверждать конечный назначение товаров. Если они не могут доказать, что продукция не попадет в Россию, разрешение на экспорт не должно предоставляться.

По словам Галера, усиление контроля за экспортом, расширение вторичных санкций и ограничение доступа российской металлургической продукции на европейский рынок должны стать одним из приоритетов санкционной политики ЕС в ближайшие годы.

Как известно, издание "Украинская правда" провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с российскими предприятиями, производящими ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным, не находится под санкциями ЕС.

