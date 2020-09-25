Санкции применяются до 30 августа 2025 года.

Эстония, Латвия и Литва ввели санкции в отношении 128 белорусских чиновников, в том числе президента Александра Лукашенко.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.

"Сегодня Эстония вместе с Латвией и Литвой расширили список белорусских чиновников, на которых распространяется запрет въезда", - говорится в сообщении.

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Как сказано на сайте МИД Эстонии, санкции применяются с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года.

Кто попал в "черный список"

Всего в список ограничительных мер внесли 128 человек. Среди них Лукашенко и его сын Виктор, руководитель администрации президента Игорь Сергиенко и его первый заместитель Максим Рыженков и заместители Ольга Чуприс, Дмитрий Крутой, а также другие чиновники администрации Лукашенко.

Кроме них, санкции введены в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Лидии Ермошиной и членов ЦИК, министра внутренних дел Юрия Караева и его заместителей, государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Валерия Вакульчика и экс-госсекретаря Андрея Равкова, руководителя КГБ Ивана Тертеля, руководителя Следственного комитета Ивана Носкевича и его заместителей, экс-генпрокурора Александра Конюка и действующего генпрокурора Андрея Шведа, а также руководителей и других представителей силовых органов.

Инаугурация Лукашенко: реакция Европы

В Евросоюзе не признали результатов выборов и легитимность Александра Лукашенко и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

На заседании 21 сентября министры иностранных дел стран-членов ЕС не договорились по вопросу введения санкций против белорусских чиновников.

После решения глав МИД лидеры Европейского Союза на саммите 1-2 октября должны рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников, в том числе принять политические рекомендации по этому вопросу.

В Евросоюзе подготовили список из 40 фамилий лиц и учреждений Беларуси, против которых могут ввести санкции.

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Перевод: Виталий Саенко