Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана жив, но 'ранен'

В то же время в Иране подтвердили, что новоназначенный верховный лидер страны получил легкие ранения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, отец которого, бывший верховный лидер, был убит в первый день войны США и Израиля против Ирана, жив, но "ранен". Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Хаменеи не видели иранцы с момента его избрания в воскресенье духовной ассамблеей, а его первые комментарии зачитал телеведущий в четверг.

В частности, иранский чиновник сообщил Reuters, что новоназначенный верховный лидер получил легкие ранения, но продолжает выполнять свои обязанности, после того как государственное телевидение описало его как раненого на войне.

"Я думаю, что он, вероятно, жив. Я думаю, что он ранен, но, вероятно, он жив в какой-то форме, знаете", - высказался Трамп в интервью программе "The Brian Kilmeade Show" на канале Fox News.

В Reuters напомнили, что в своих первых заявлениях Хаменеи пообещал держать Ормузский пролив закрытым и призвал соседние страны закрыть американские базы на своей территории, иначе Иран может на них нацелиться.

Как писал УНИАН, ранее новоизбранный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обнародовал первое обращение. По его словам, если бои будут продолжаться, будут открыты другие фронты в конфликте Ирана с США и Израилем.

"Рычаг закрытия Ормузского пролива, безусловно, должен продолжаться. Были проведены исследования по открытию других фронтов, где враг имеет мало опыта и будет очень уязвим, и их активация произойдет, если военное положение сохранится, и в соответствии с национальными интересами", - предупредил Хаменеи.

В то же время американская разведка не видит приближения краха режима в Иране, несмотря на ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи в первый день ударов 28 февраля. После этого духовное и военное руководство страны смогло быстро консолидироваться.

Тогда ассамблея экспертов - орган шиитского духовенства - провозгласила новым верховным лидером сына погибшего аятоллы, Моджтабу Хаменеи.

