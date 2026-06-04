Есть несколько идей: в ЕС обсудят новые правила пребывания украинских беженцев

В частности, рассматривается вариант ограничения защиты для украинцев из некоторых регионов.

В Европе "есть несколько идей" относительно будущего предоставления убежища украинским беженцам, которые будут обсуждаться на заседании Совета ЕС по внутренним делам. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес.

"Мы еще не приняли ни одного решения, и именно поэтому мы сегодня здесь, чтобы обсудить различные точки зрения. Повторяю, никаких решений принято не будет, но, по крайней мере, государства-члены выскажут свои мнения, и мы увидим, как ситуация будет развиваться дальше", – сказал Иоаннидес.

Также он ответил на вопрос, может ли весь ЕС повторить опыт Швейцарии, предоставляя защиту украинцам только из отдельного перечня регионов:

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"Мы включили этот вопрос в повестку дня, чтобы выслушать государства, обменяться мнениями и идеями, чтобы дать рекомендации Комиссии по поводу документа, который они готовят. Так что это одна из идей, и мы хотели бы также услышать мнение других стран".

Защита для украинцев в Европе: что известно

Напомним, в марте 2027 года истекает срок предоставления временной защиты для украинцев в ЕС. И сейчас в Европе обсуждают форматы ее продления. В частности, в Польше уже заявили, что они выступают за исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты Европейского Союза. Кроме того, Варшава поддерживает постепенное сворачивание специальных льгот для украинских беженцев с переходом к стандартным миграционным правилам.

Как отмечала представительница Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Ульрих, в Европе обсуждают адаптацию правил для защиты украинцев. В частности, она подтвердила возможное ограничение защиты для украинских мужчин призывного возраста.

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