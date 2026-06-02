В Еврокомиссии ответили, могут ли украинские мужчины лишиться защиты в ЕС

В программу будут внесены изменения в отношении мужчин призывного возраста, которые будут прибывать в Евросоюз в будущем.

Государства-члены Евросоюза признали необходимость продлить временную защиту для украинских беженцев после марта 2027 года. Хотя существовала предварительная договоренность о прекращении программы. Об этом заявила представительница Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Ульрих, сообщило Радио Свобода.

"Вместе с тем продолжаются дискуссии о возможных изменениях правил для будущих прибытий", – так Ульрих подтвердила возможность ограничений для украинских мужчин призывного возраста.

По ее словам, в Совете ЕС обсуждают введение таких ограничений. Но она добавила, что выводов пока нет. Ульрих подчеркнула, что изменения не коснутся украинцев, которые уже находятся под временной защитой:

"Когда мы говорим о будущих прибытиях, речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителях… Это не коснулось бы тех, кто уже имеет временную защиту", - сказала она.

Издание подчеркнуло, что таким образом более 1,15 млн украинских мужчин-беженцев в ЕС не потеряют права на временную защиту.

Напомним, что в ЕС продолжается дискуссия о возможном ограничении категорий украинцев, имеющих право на временную защиту. Рассматривается исключение мужчин призывного возраста из числа получателей статуса, даже если программа будет продлена. Также есть предложения исключить из числа получателей защиты мужчин, которые выехали из Украины незаконно.

Также страны Европейского Союза отказались от идеи разделения Украины на "безопасные" и "опасные" регионы при рассмотрении вопроса о продлении временной защиты для украинцев. Представители большинства государств считают, что причины для введения защиты остаются актуальными.

Добавим, что временная защита позволяет украинским гражданам проживать, работать, учиться и получать социальную поддержку в странах ЕС без прохождения стандартных процедур предоставления убежища. В настоящее время этот механизм действует до марта 2027 года.

