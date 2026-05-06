Польша вводит новую помощь для людей старше 65 лет: какие услуги предусмотрены

Правительство Польши вводит новый вид помощи для пожилых людей – ваучер для пенсионеров, который можно использовать на услуги по поддержке в быту. Об этом пишет польское издание Puls HR.

Согласно принятому законопроекту, ваучер будут предоставлять лицам, чей средний месячный доход за последние три месяца не превышает 3410 злотых (41,4 тыс. грн). Право на него будут иметь граждане Польши, а также ЕС, Европейского экономического пространства, Швейцарии и Великобритании, достигшие 65-летнего возраста.

Ваучер будет иметь неденежную форму и предоставляться для покрытия разовых услуг продолжительностью до двух недель. Речь идет, в частности, о помощи с одеванием, приготовлением пищи, уборкой, а также сопровождении при пользовании медицинскими услугами или обеспечении социального контакта.

Программа будет внедряться поэтапно – в первую очередь в общинах, где отсутствуют государственные услуги по уходу за пожилыми людьми.

Правительство отмечает, что цель нововведения – облегчить повседневную жизнь людей старшего возраста, повысить качество ухода и улучшить координацию медицинских и социальных услуг.

Программы поддержки в Польше

Правительство Польши готовит изменения в программу социальной помощи "800+", которые вступят в силу с 1 июня 2027 года. Речь идет о реформе, направленной на упрощение процедуры получения выплат для семей с детьми.

