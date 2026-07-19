Правило '8–8–8' может помочь прожить дольше: врач объяснил, как оно работает

По словам врача, полноценный сон, ограничение рабочего времени и регулярная физическая активность могут благотворно влиять на сердце, мозг и общее самочувствие.

Индийский врач Амитабх Парти рекомендует правило 8-8-8 как простой способ поддерживать здоровье, уменьшить воздействие стресса и снизить риск хронических заболеваний. Метод предполагает разделение суток на три равные части: восемь часов сна, восемь часов работы и восемь часов личного времени, пишет Medonet.

По словам специалиста, полноценный восьмичасовой сон является основой физического и психического здоровья. Именно во время сна организм восстанавливается, укрепляется иммунная система, а мозг обрабатывает информацию и закрепляет воспоминания. Кроме того, качественный ночной отдых помогает поддерживать гормональный баланс, что может снизить риск ожирения, диабета и депрессии.

Второй блок дня врач советует посвящать работе, но не превышать восьмичасовой рабочий день.

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"Ограничение рабочего времени восемью часами защищает от хронического стресса, который способствует инсулинорезистентности и гипертонии – двум проблемам, которые часто встречаются в моей клинике", – пояснил доктор Парти.

По его мнению, длительный стресс повышает уровень кортизола, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.

Последние восемь часов суток врач советует посвящать личной жизни – общению с семьей, физической активности, здоровому питанию и отдыху. Такие привычки, по его словам, помогают поддерживать здоровье сердца, суставов и психоэмоциональное состояние, а также снижают риск социальной изоляции.

В то же время врач подчеркивает, что правило 8-8-8 не является универсальной схемой для всех. Его следует адаптировать в зависимости от возраста, профессии, образа жизни и состояния здоровья. Например, людям с преддиабетом целесообразнее использовать свободное время для регулярной физической активности и соблюдения режима питания.

По словам врача, главное – не идеально следовать графику, а сформировать стабильные здоровые привычки, которые можно поддерживать каждый день.

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