Украина будет иметь собственные спутники: компания Fire Point начала запуск, - FT

Готовят "десятки" аппаратов, призванных покончить с зависимостью от США

Украина приступила к развертыванию собственной спутниковой сети. Об этом изданию Financial Times сообщил соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилиерман.

По его словам, два первых аппарата уже находятся на орбите. А уже в 2027 году разработчики планируют вывести в космос еще "десятки" спутников, что позволит Украине меньше полагаться на США и частные западные корпорации.

Отмечается, что толчком для стремительного развития украинских технологий стал прошлогодний конфликт в Овальном кабинете между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Тогда Вашингтон на неделю заблокировал передачу разведданных Киеву.

Еще одной мотивацией, на которой акцентируют внимание, стала система Starlink, которая оказалась не столь надежной опорой, как ожидалось. Оказалось, что враг научился эксплуатировать сеть Маска, превращая ее в инструмент навигации для своих беспилотников, охотящихся на украинские цели.

Штилиерман также рассказал, что европейские правительства и оборонные группы рассматривают возможность закупки и совместного производства дронов и ракет его компании, которые значительно дешевле западных моделей.

"Идея, лежащая в основе нашего оружия, заключается в том, что мы продаем не только оружие и не только безопасность, но и независимость в сфере безопасности", – сказал он.

Что готовит Fire Point

Ранее УНИАН писал, что компания Fire Point планирует создать революционную систему противовоздушной обороны, которая сможет эффективнее обнаруживать и уничтожать воздушные угрозы. Речь идет о новейшей технологии, которая должна улучшить защиту от дронов, ракет и самолетов благодаря современным датчикам и автоматизации. Разработку поддерживают инвесторы, которые оценили компанию в 2,5 миллиарда долларов. Сейчас технология находится на стадии развития, но уже вызывает значительный интерес в военной сфере.

Также главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что уже летом 2026 года у Украины может появиться баллистическая ракета с дальностью до 850 км.

