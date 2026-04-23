Рютте призвал наращивать оборонную промышленность НАТО, - Bloomberg

Обеспечение безопасности не является задачей только вооружённых сил и финансирования Альянса, считает Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не сможет гарантировать безопасность около миллиарда человек в Европе и Северной Америке без существенного усиления оборонной промышленности. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, обеспечение безопасности "не является задачей только вооружённых сил", поскольку ключевую роль также играет промышленный сектор.

"Наша индустрия тоже несёт ответственность", – подчеркнул он, добавив, что одного увеличения оборонных расходов недостаточно.

Видео дня

Рютте отметил, что союзники уже взяли на себя обязательства по наращиванию военных бюджетов, однако этого мало без расширения производства вооружений, включая системы ПВО, боеприпасы и беспилотники.

Заявление прозвучало на фоне подготовки к саммиту НАТО, где одним из ключевых вопросов станет развитие оборонной промышленности и повышение способности альянса к сдерживанию угроз.

Вопросы безопасности НАТО

Ранее нидерландская военная разведка заявила о том, что НАТО должно быть готовым к нападению России в течение года после завершения войны в Украине.

Несколько дней назад Европейский союз анонсировал проведение имитационных учений по обработке механизма взаимной помощи в случае нападения на одну из стран НАТО.

