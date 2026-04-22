НАТО в шаге от большой войны: разведка Нидерландов назвала сроки нового нападения РФ

Отмечается, что Россия разрабатывает план раскола Альянса и уже ведет конкретные приготовления к масштабному столкновению в Европе.

Кремль может быть готов к развязыванию регионального конфликта с НАТО уже в течение года после завершения боевых действий в Украине. Об этом сообщает нидерландская военная разведка MIVD в своем годовом отчете.

Как отмечают разведчики, главной целью Москвы станет не полная военная победа, а политический раскол западного союза. Россия планирует действовать путем ограниченных захватов территорий, прикрываясь при этом угрозами ядерным оружием.

Пока продолжается война в Украине, прямое нападение РФ на страны НАТО маловероятно. Однако агрессор уже активно накапливает силы для будущего удара: при самых благоприятных для Кремля условиях это может произойти в течение года после прекращения боевых действий, говорится в отчете.

"Россия представляет собой самую большую и самую прямую угрозу миру и стабильности в Европе, а значит – нашей национальной безопасности и нашим интересам", – цитирует Defensе News директора MIVD вице-адмирала Питера Рисинка.

По имеющимся данным, несмотря на колоссальные потери, достигшие 1,2 миллиона человек (из которых более 500 тысяч – погибшие), армия РФ в 2025 году стала более эффективной. Оккупанты научились быстро внедрять опыт боев в тренировки, особенно в сфере беспилотников. По мнению экспертов, российские вооруженные силы не только увеличились в объеме, но и стали качественно лучше, чем были до 2022 года.

Также разведка предупреждает об опасном сотрудничестве.

"MIVD наблюдает тревожное сотрудничество между китайскими компаниями и российским государством в сфере космических технологий", – отмечается в документе.

В настоящее время, по оценкам специалистов, именно украинская оборона является тем щитом, который сдерживает прямую российскую угрозу для стран НАТО.

Реальность угрозы

Ранее УНИАН писал, что командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский откровенно заявил – Европа сейчас находится в состоянии "холодного душа", осознавая реальность угрозы со стороны РФ.

По его мнению, большинство европейских стран сейчас активно "наверстывают упущенное", перевооружаются и готовятся к худшим сценариям.

Добавим, что в Германии разразился громкий скандал. Немецкого политика из ультраправой партии "АдН" заподозрили в тайном сборе конфиденциальной информации в пользу Кремля.

Следствие предполагает, что "шпион в галстуке" мог передавать российским кураторам данные о внутренних настроениях в Бундестаге и стратегических планах правительства по поддержке Украины.

В Дании также принимают меры. Из-за подозрительных связей с Россией из рядов вооруженных сил с треском уволили офицера и техника, которые имели доступ к истребителям F-16.

Контрразведка сработала на опережение, заблокировав доступ к секретным данным лицам, чья лояльность оказалась под огромным вопросом на фоне подготовки передачи самолетов Украине.

