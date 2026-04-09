Рютте заявил о конце 'нездоровой зависимости' НАТО от США

Отношения Европы с США продолжают охлаждаться.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который еще летом прошлого года называл Дональда Трампа "папочкой", заявил о переходе НАТО от "нездоровой взаимозависимости" между Европой и США к "трансатлантическому альянсу, основанному на подлинном партнерстве".

Как пишет Bloomberg, эти комментарии прозвучали на фоне разногласий между США и Европой по поводу войны в Иране и после того, как Трамп пригрозил вывести Америку из трансатлантического альянса из-за нежелания европейцев поддерживать его авантюру в Иране.

По словам Рютте, некоторые европейцы считают, что "жесткая сила – это то, чего стоит стыдиться". В этом контексте он упомянул сокращение вооруженных сил Европы в эпоху, когда небольшие оборонные бюджеты "утратили свою актуальность".

Видео дня

По мнению генсека НАТО, Европа "чрезмерно полагалась" на Америку в вопросах обороны, но теперь европейские страны инвестируют больше в свой военный потенциал. По его мнению, эти инвестиции "закладывают основу" для подлинного трансатлантического партнерства.

Рютте также добавил, что группа стран – преимущественно членов НАТО, но не только – сейчас определяет, какую "практическую поддержку" они могут оказать США в отношении разблокирования Ормузского пролива.

США и НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, США во главе с Дональдом Трампом усиливают давление на европейских союзников, требуя от них конкретных решений по отправке военных сил в Ормузский пролив, что, по словам дипломатов, выглядит как ультиматум. В частности, Трамп угрожает пересмотреть военное присутствие США в Европе, особенно в отношении стран, которые не поддерживают его политику.

На этом фоне президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления Дональда Трампа в отношении союзников, заявив, что тот "сделал для подрыва авторитета НАТО больше", чем Владимир Путин за многие годы.

