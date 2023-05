При этом китайский производитель во многом зависит от иностранных поставщиков деталей.

Первый произведенный в Китае самолет 28 мая совершил коммерческий рейс из Шанхая в Пекин со 128 пассажирами на борту.

Как сообщает Bloomberg, китайская Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (COMAC) приступила к разработке авиалайнера в 2008 году, а производство началось в конце 2011 года. Но только в сентябре 2022 года C919 получил официальную сертификацию для полета.

Отмечается, что компания-производитель Comac уже получила более 1000 заказов на C919, хотя большинство из них не подтверждены. Один из крупнейших перевозчиков страны China Eastern заявила, что планирует ввести в свой парк все пять самолетов C919 в 2023 году.

Видео дня

Отмечается, что таким образом Китай стремится подорвать господство Boeing и Airbus в производстве коммерческих авиалайнеров. Как семейство Airbus A320neo, так и самолеты Boeing 737 Max имеют полный портфель заказов до конца десятилетия, а это означает, что любому авиаперевозчику, которому нужны узкофюзеляжные самолеты, скорее всего, придется искать альтернативу.

В то же время, отмечает Bloomberg, есть сомнения в способности Comac выполнять эти заказы, поскольку китайский производитель также зависит от иностранных поставщиков деталей, включая General Electric Co., Honeywell International Inc., а в отношении двигателей - CFM International Inc. - совместное предприятие GE и французской Safran SA.

Также отмечается, что C919 сертифицирован только для полетов в пределах Китая, в то время как европейская сертификация продолжается. Каждый C919 стоит около 99 миллионов долларов без учета обычных скидок для авиакомпаний.

Китай и мировая экономика

Ранее Европейский Союз и США заявили о намерении ограничить инвесиции в экономику Китая, в частности, в чувствительные технологии.

На встрече стран "Большой семерки" президент США Джо Байден заявил, что союзники не стремятся "отделиться от Китая", а хотят "устранить риски и диверсифицировать отношения".

Вас также могут заинтересовать новости: