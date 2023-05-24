ЕС и США намерены договориться о проверке инвестиций.

Европейский Союз и США намерены устранить риски, связанные с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах, как Китай.

Высокопоставленные официальные лица ЕС и США хотят использовать заседание Совета по торговле и технологиям, которое состоится 30-31 мая, для укрепления своего сотрудничества в решении проблем подъема Китая и проблем, связанных с вторжением России в Украину, сообщает Bloomberg.

Встреча состоится в тот момент, когда исполнительный орган ЕС планирует представить в следующем месяце стратегию экономической безопасности блока.

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Партнеры будут стремиться согласовать свои подходы к проверке инвестиций, "для недопущения, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний поддерживали технологические достижения стратегических конкурентов таким образом, который угрожает нашей национальной безопасности", говорится в проекте заявления встречи на высоком уровне в Швеции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно изложила видение снижения рисков, но не отхода от Пекина. Новый подход Европы немного приближает ее к более жесткой позиции Вашингтона.

Ситуация с Китаем

21 мая 2023 года президент США Джо Байден в рамках саммита "Большой семерки" заявил о том, что G7 не стремится "отделиться от Китая", но стремится "устранить риски и диверсифицировать отношения с Китаем".

Лидеры "Большой семерки" также заявили о том, что Китай должен надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска из Украины.

В МИД РФ заявили, что встреча G7 носила антироссийский и антикитайский характер.

23 мая 2023 года Китай ограничил продажу чипов США. В администрации Байдена предполагают, что это может быть ответом Китая на позицию, которую лидеры стран G7 заняли на саммите в Японии.

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