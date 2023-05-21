Президент США отметил, что обязанность стран "Большой семерки" не прекращать усилий по построению мира.

Президент США Джо Байден в рамках саммита "Большой семерки" в Хиросиме заявил, что "обязанность G7 никогда не прекращать наших усилий по построению мира". Он указал, что Россия может завершить войну в Украине сегодня, "выведя свои войска до международно признанных границ".

Байден заверил, что "Большая семерка" согласилась с тем, что она не стремится "отделиться от Китая", а стремится "устранить риски и диверсифицировать отношения с Китаем".

"Наконец-то к нам здесь, в Хиросиме, присоединился президент Зеленский, и "Большая семерка" подтвердила нашу общую и непоколебимую приверженность храброму народу Украины как они защищают себя от жестокой агрессивной войны России и совершаемых военных преступлений", - цитирует президента США издание Sky News.

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Он добавил, что вместе со своими странами-партнерами "Большая семерка" "подтвердила необходимость справедливого мира, уважающего суверенитет и территориальную целостность Украины, два основных принципа Устава ООН".

Также Байден сказал, что "Россия начала войну, и Россия может закончить ее сегодня, выведя свои войска до международно признанных границ Украины и прекратив нападение".

"Способность Украины защищать себя необходима для того, чтобы положить конец этой войне навсегда и с помощью дипломатии", - подытожил американский лидер.

Саммит "Большой семерки" в Японии - главные заявления

Президент Владимир Зеленский встретился с амерканским коллегой Джо Байденом на полях саммита "Большой семерки" в Японии.

Украинский президент призвал лидеров G7 определиться с гарантией безопасности для Украины до саммита НАТО в Вильнюсе в июле.

При этом Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, в который вошли снаряды для технику, которую США передали ранее. Также американский лидер сообщил о планах начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения.

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