Обнародован свежий опрос американцев о помощи Украине и санкциях против России от HarrisX и Harvard.

Согласно ему, 72% избирателей демократов и 73% избирателей республиканцев поддерживают предоставление оружия Украине и введение санкций против России. При этом, 71% демократов и 86% республиканцев поддерживают дополнительные экономические санкции против России, чтобы заставить ее закончить войну.

Также 76% демократов и 86% республиканцев считают, что Европа должна прекратить покупать нефть у России и вместо этого покупать ее у США. Согласно опросу, 55% демократов и 66% республиканцев считают, что страны, которые покупают нефть и газ у России, должны быть наказаны тарифами.

Интересно, что 15% демократов и 68% республиканцев считают, что Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира.

"Очень интересные данные - особенно динамика между избирателями демократов и республиканцев. Опрос той же компании в конце августа показал рост поддержки среди республиканцев, но демократы все равно преобладали. Кажется, это впервые за последнее время этот баланс в опросах изменился", - отметил журналист Остап Яриш.

Американское оружие для Украины

Основатель компании-производителя беспилотных летательных аппаратов "Первый контакт" Валерий Боровик считает, что в вопросе поставки Украине ракет Tomahawk "есть куча отговорок, которые не говорят о конкретике". Эксперт отметил, что мы неоднократно слышали, что "вот завтра", "да, мы сейчас решим" или "уже решили, но окончательное решение я приму после консультаций".

